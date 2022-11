NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Novembre 2022

GF Vip 7

Anche Ginevra Lamborghini non sta bene

Grande tensione nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip 7. Come è ormai noto infatti alcuni Vipponi sono risultati positivi al Covid e hanno così iniziato un isolamento forzato. Nel mentre il resto del gruppo è costantemente sotto osservazione e al momento non sembrerebbero esserci altri casi. Adesso però ad annunciare di non stare molto bene è anche Ginevra Lamborghini. L’ex Vippona, che da circa un mese ha lasciato la casa, con un post sui social ha affermato di non essere al massimo delle forze, e così in molti si sono chiesti se anche la sorella di Elettra fosse a sua volta positiva al Covid.

Non è da escludere infatti che potrebbe esserci un collegamento tra i positivi in casa e gli ex eliminati. Giovedì sera come sappiamo a lasciare la trasmissione è stata Pamela Prati, che in queste ore ha dichiarato sui social di essersi ammalata di Coronavirus. Queste le sue parole in merito: “Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata”.

Proprio la showgirl sarda una volta in studio ha avuto modo di avere contatti ravvicinati non solo con Alfonso Signorini e le opinioniste, ma anche con gli eliminati di questa edizione, tra cui la stessa Ginevra Lamborghini. Non è escluso dunque che Pamela, naturalmente involontariamente, abbia contagiato l’ex Vippona, che per l’appunto in queste ore non è stata bene.

Al momento tuttavia Ginevra non sembrerebbe essere risultata positiva al Covid. Non è detto dunque che la cantante abbia a sua volta contratto la malattia. Nel mentre facciamo tanti auguri di pronta guarigione a Pamela Prati e ai Vipponi che sono risultati positivi, con la speranza di rivederli al più presto in casa.