1 Alberto geloso di Edoardo

Maretta nella Casa del GF Vip nelle ultime ore. Alberto De Pisis ha di nuovo perso la pazienza con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Come accaduto altre volte e solo pochi giorni fa (QUI l’accaduto), Alberto ha avuto qualche lamentela da sollevare contro Edoardo e Antonella. Il fatto che Elenoire abbia concesso il suo posto a Donnamaria per dormire con Antonella, ha stizzito non poco Alberto. Ma come mai?

Esattamente come la volta scorsa, Alberto De Pisis ha invitato i due a non fare baccano: “Non voglio sentire nemmeno una parola”, ha puntualizzato subito nervoso. Fermo sulla sua decisione Edoardo Donnamaria ha attaccato con decisione: “Lo devi fare anche con gli altri, allora. Fatto sta che se io se voglio restare qui a dormire lo faccio”. L’influencer seccato dal comportamento ha continuato a lamentarsi, mentre i due piccioncini hanno proseguito le loro chiacchiere e coccole notturne. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

A seguire dopo le numerose lamentele di Alberto De Pisis, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono allontanati dalla stanza. Secondo l’influencer sarebbe colpa di Edoardo che gli avrebbe dato troppa confidenza per portarlo ad agire così: “È palese, lui è geloso di te. Non sei stupido, arrivaci su sta cosa”. Antonella ha anche suggerito a Donnamaria di evitare di dargli certe confidenze, dato il rapporto che lo unisce ad Alberto: “Queste sono scenate di gelosia come se aveste fatto chissà cosa o gli hai fatto credere chissà cosa, quindi fatti un esame di coscienza”.

Accuse però che Edoardo Donnamaria non accetta. Il vippone non ritiene di dover farsi alcun esame di coscienza: “Pensi che è il primo gay che frequento? Nessuno ha mai pensato che fossi innamorato di lui”. Secondo il suo parere dunque sarebbe Alberto De Pisis ad aver interpretato male i suoi comportamenti o comunque essersi fatto delle idee sbagliate.

Stamattina i due coinquilini si sono confrontati durante la colazione..