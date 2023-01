NEWS

Andrea Sanna | 28 Gennaio 2023

GF Vip 7

Alberto De Pisis contro Oriana Marzoli

Nottata piuttosto agitata nella Casa del GF Vip 7. E non solo a causa del blackout improvviso che si è verificato e ha suscitato diverse reazioni sia dentro che fuori. C’è stato un altro episodio che ha attirato l’attenzione del pubblico e vede come protagonisti Alberto De Pisis e Oriana Marzoli. I due vipponi si sono trovati a scontrarsi, ma per quale motivo?

Evidentemente stanco dalla lunga giornata e dalle attività svolte, Alberto De Pisis come ogni sera ha preferito andare a dormire non molto tardi. Nel cuore della notte però il suo sonno è stato disturbato da Oriana Marzoli, la quale ha fatto il suo ingresso nella stanza blu e ha continuato a parlare ad alta voce con Daniele Dal Moro.

Mentre però il ragazzo ha mantenuto un tono di voce moderato, non si può dire lo stesso per quello piuttosto squillante della Marzoli. Ciò ha scatenato la furiosa reazione dal parte di Alberto De Pisis che, svegliatosi ha sbottato: “Oriana ma come stai? Come stai? Ma come fai a non vedermi? Guarda il letto, guardalo”, ha detto piuttosto seccato.

Oriana Marzoli si è giustificata dicendo di non averlo visto: “Mi***a, chi c***o ti vede?”, ha detto alterata, mentre Daniele Dal Moro se l’è data a gambe levate ridacchiando.

Oriana e Daniele che entrano in camera da letto mentre Alberto dorme.

Lui si sveglia e inizia a urlare "ORIANA MA COME STAI? COME STAI? MA COME FAI A NON VEDERMI, GUARDA IL LETTO, GUARDALO" 😭😭😭

(e Daniele che se ne va ridendo)

😭😭😭🤣🤣🤣#GFVIP #oriele #thepisis pic.twitter.com/utAQjPSdN2 — ema❄️ (@Emabi_03) January 28, 2023

Non è la prima volta che accade. Anche in altre circostanze, sempre nel cuore della notte (ma a luci spente stavolta) il sonno di Alberto De Pisis è stato disturbato dall’uragano Oriana Marzoli. In una delle volte precedenti ricordiamo la vippona scherzare con Luca Onestini e finire proprio nella stanza dove l’influencer e altri vipponi dormivano già. Oltre a essersi svegliato di soprassalto, De Pisis ha bacchettato entrambi, esattamente come accaduto questa notte.

Vedremo se in mattinata Alberto De Pisis e Oriana Marzoli ne parleranno nuovamente, dopo il chiarimento di alcuni giorni fa a seguito dei malintesi avuti.