Vincenzo Chianese | 28 Gennaio 2023

Parla Orietta Berti

Quest’anno ad arrivare al Grande Fratello Vip 7 nel ruolo di opinionista è stata Orietta Berti. In questi mesi così la cantante sta affiancando Sonia Bruganelli, conquistando il cuore del pubblico e del web. L’artista infatti si espone sempre senza avere peli sulla lingua, dicendo quello che pensa sul comportamento di alcuni Vipponi. In queste ore nel mentre Orietta ha rilasciato una lunga intervista per La Repubblica e nel corso della chiacchierata con la testata ha parlato del rapporto con Alfonso Signorini e con la stessa Bruganelli. Ecco cosa ha affermato la Berti a riguardo:

“Con Alfonso mi trovo bene, è buono, religioso, andiamo d’accordo. Mi tratta come una di famiglia. Con Sonia Bruganelli siamo amiche, io voglio salvare quello lei l’altro, ridiamo”.

Tuttavia poco dopo è arrivata una notizia che ha spiazzato il web: Orietta Berti ha infatti annunciato che il prossimo anno lascerà il GF Vip per tornare in Rai da Fabio Fazio. Come è noto infatti per anni la cantante è stata nel cast di Che Tempo Che Fa, e a partire dalla prossima stagione televisiva dunque la Berti lascerà Mediaset per riprendere il suo posto all’interno della fortunata trasmissione della terza rete. Ecco le dichiarazioni di Orietta:

“Sono stata con Fabio Fazio tanti anni, tornerò da lui. Intanto devo promuovere il mio cofanetto. A Mediaset mi lasciano molto libera”.

Orietta ha anche parlato della possibilità di partecipare al Festival di Sanremo 2023 come ospite. Tuttavia la cantante ha affermato che quest’anno non prenderà parte alla kermesse musicale, per un motivo ben preciso:

“Lì non mi lasciano andare. Mediaset fa la contro programmazione, io il lunedì e il giovedì sono in onda. Le altre sere però lo vedrò”.

Ma chi sarà dunque a sostituire Orietta Berti com opinionista del GF Vip il prossimo anno? Non resta che attendere per scoprirlo.