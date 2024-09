Ballerino di professione di origini napoletane, facciamo la conoscenza di Pasquale La Rocca, che anche nel 2024 ritroviamo a Ballando con le Stelle. Qui troverete la sua biografia ed età, il suo lavoro, la vita privata, la carriera, i social e Instagram.

Chi è Pasquale La Rocca

Nome e cognome: Pasquale La Rocca

Età: 35 anni

Data di nascita: 24 giugno 1989

Luogo di nascita: Napoli

Segno zodiacale: Canco

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazioni non disponibile

Professione: ballerino professionista e coreografo

Fidanzata: Pasquale pare essere single

Figli: Pasquale non ha figli

Tatuaggi: ne ha vari sul suo corpo

Profilo Instagram: @pasqualelarocca

Pasquale La Rocca età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Pasquale La Rocca, partendo dalla sua biografia. È nato a Napoli il 24 giugno 1989. Ha quindi 35 anni di età ed è del segno zodiacale del Cancro. Per quanto riguarda la sua altezza e il suo peso non abbiamo informazioni. Parlando invece dei tatuaggi, ne ha vari sul suo corpo. Ne notiamo almeno tre che ricorprono tutto il braccio sinistro e uno sulla gamba. Della sua famiglia, sappiamo che ha una sorella alla quale è molto legato.

Pasquale si è appassionato al ballo da piccolo e all’età di 9 anni ha iniziato a muovere i primi passi. Nel 2003, quindi, ha cominciato a ballare a livello dilettantistico. Così ha iniziato ad andare in giro per il mondo vincendo vari trofei.

Andando nel dettaglio, Pasquale La Rocca ha iniziato a ballare con la collega Concetta Picascia, classificandosi tra le prime tre coppie ai Campionati Nazionali Italiani. Poi ha ballato con Vincenza Napolitano tra il 2005 e il 2006 e successivamente ha collaborato con Marika Fondi. Con lei ha vinto il TeamMatch della Danza al San Benedetto Open 2006 e la Supercoppa di Foligno 2007.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Pasquale La Rocca non abbiamo molte informazini. Non risulta avere una moglie e nemmeno figli. In tanti si chiedono se abbia o meno una fidanzata, ma sembra essere single.

Oltre all’italiano, sua lingua madre, La Rocca parla il francese, l’inglese e lo spagnolo. Inoltre ha all’attivo anche un record. Infatti è l’unico ballerino ad aver percorso la distanza più lunga di sempre in un passo a due. Parliamo di ben 12,6 Km.

Dove seguire Pasquale La Rocca: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Pasquale La Rocca, vediamo come seguirlo sui social. Vi segnaliamo subito il suo profilo Instagram che vanta tantissimi follower.

Il ballerino professionista qui pubblica tantissimi scatti riguardanti il suo lavoro e in particolare la sua attività nelle varie versioni di Ballando con le stelle.

Non mancano nemmeno scatti riguardanti la sua vita non inerente al suo lavoro professionale.

Carriera

Dopo una lunga carriera amatoriale fatta di tantissimi successi, Pasquale La Rocca nel 2014 è diventato un ballerino professionista. A tal proposito, è entrato a far parte del cast di Burn the Floor, una produzione di Broadway.

Nel 2019, poi, è entrato a far parte del cast di Dancing with the Stars Belgium, il Ballando con le stelle del Belgio. Qui ha ballato con l’influencer Julie Vermeire, aggiudicandosi la vittoria del programma. Nello stesso anno ha partecipato anche alla versione irlandese di Ballando con le Stelle, prima con Lottie Ryan e poi con Nina Carberry. Ha vinto entrambe le edizioni.

Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle

Subito dopo aver vinto l’edizione irlandese, Pasquale La Rocca è stato scelto da per Ballando con le stelle 2023 e anche nel 2024. Il programma condotto da Milly Carlucci, infatti, ha messo tanti volti nuovi tra i ballerini professionisti e tra questi appunto c’è anche La Rocca.

Concorrenti e maestri di Ballando con le stelle 2024

Vediamo chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle 2024 e i ballerini professionisti con cui sono in coppia:

Alan Friedman e Giada Lini; Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti; Bianca Guaccero e Giovanni Pernice; Federica Nargi e Luca Favilla; Federica Pellegrini e Angelo Madonia; Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina; Furkan Palali ed Erica Martinelli; I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli; Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli; Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen; Nina Zilli e Pasquale La Rocca; Tommaso Marini e Sophia Berto; Sonia Bruganelli e Carlo Aloia.

Il percorso di Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle

Uscito vincitore nell’edizione del 2022 con Luisella Costamagna, Pasquale La Rocca ci riprova! Ecco qui il suo percorso: