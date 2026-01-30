La finale degli Australian Open 2026 è stata ormai delineata. A giocarsi il primo trofeo della stagione sono Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Ma quando e a che ora si giocano i due tennisti e dove vederla in chiaro in TV?

Il calendario per la finale degli Australian Open 2026 si è finalmente completato: sarà Carlos Alcaraz e Novak Djokovic a giocarsi il titolo.

Dopo la vittoria sudatissima dello spagnolo contro il tedesco Alexander Zverev con ben 5 ore e 27 minuti di gioco, abbiamo il responso. Tra Jannik Sinner e Novak Djokovic ad avere la meglio in un match sofferto è stato il tennista serbo.

Ora che abbiamo queste informazioni possiamo dunque passare alle informazioni che ci interessano su quest’ultimo atto di uno dei tornei più attesi dell’anno.

Quando e a che ora si gioca la finale degli Australian Open 2026 tra Djokovic e Alcaraz? Il match è previsto per domenica 1 febbraio alle ore 09:30.

Dove vedere in TV in chiaro la finale degli Australian Open

Vi state chiedendo per caso dove vedere in chiaro in TV la finale degli Australian Open 2026? Cosa sappiamo al momento?

La partita non dovrebbe essere trasmessa sul Nove, a differenza di quanto avvenuto invece per la semifinale tra Sinner e Djokovic.

Quindi come fare? È sempre bene ricordare, ovviamente, che la gara attesissima di domenica 1 febbraio è disponibile sul canale di Eurosport, così come sulle piattaforme di HBO Max, Discovery+ ed è disponibile su DAZN, Tim Vision e Prime Video.

Non ci resta dunque che attendere la finale tra Alcaraz e Djokovic scoprire chi sarà incoronato come vincitore di questo primo Slam della stagione.

