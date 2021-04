Alda D’Eusanio scrive ancora a Laura Pausini e sul GF Vip: “Non lo rifarei”

1 Alda D’Eusanio parla della Pausini e di GF Vip

A distanza di pochi giorni dall’intervista rilasciata al settimanale Mio, Alda D’Eusanio è tornata a parlare della sua squalifica al GF Vip, a seguito di alcune dichiarazioni e illazioni contro Laura Pausini e il compagno Paolo Carta. La giornalista, dopo aver chiesto scusa mediante i social (e non solo), non sembra aver preso molto bene quanto accaduto e, in un modo o nell’altro, avrebbe voluto avere la possibilità da spiegarsi in TV per dire la sua.

In una nuova chiacchierata, stavolta con il giornale Vero, Alda D’Eusanio ha confidato di sentirsi in colpa per aver accettato di partecipare ad un programma come il Grande Fratello Vip e che, se si presentasse l’occasione, non lo rifarebbe di certo.

Ma leggiamo le dichiarazioni di Alda D’Eusanio riportate gentilmente da Biccy:

“Se sono pentita di aver partecipato al GF Vip? Sì. Tutto questo si sarebbe potuto evitare. Nella mia vita non ho mai avuto pentimenti per le mie esperienze professionali. Ma di questa sì, non la rifarei. Ho detto a un’amica che è stato un grande errore e lei mi ha risposto che non esistono gli errori, ma le esperienze. E allora io le rispondo adesso che di questa esperienza mi sono molto pentita”.

Ma non è tutto. Alda D’Eusanio ha colto la palla al balzo per tornare a parlare delle sue scuse a Laura Pausini. Così in queste nuove dichiarazioni l’opinionista ha speso belle parole per la cantante di Solarolo:

“Mi sento di dirle ancora una volta che le chiedo umilmente scusa. Sono felice di sapere che il loro sia un matrimonio bellissimo e felice” – ha aggiunto Alda D’Eusanio – “Quelle voci che ho udito erano solo parole cariche di invidia nei confronti di una donna e di un’artista – tra le mie preferite tra l’altro – che ha una meravigliosa famiglia in cui c’è un uomo che la ama davvero e che la rispetta. Quindi sono tanto felice per questo, ma dall’altra parte mi dà un dispiacere vero aver recato loro un problema di questa portata”.

Con queste parole, quindi, Alda D’Eusanio ha voluto rinnovare il suo malessere per aver fatto determinate insinuazioni contro Laura Pausini e il suo compagno Paolo Carta. Alda D’Eusanio ha anche ammesso che partecipare al GF Vip si è trattato di un grosso errore.