1 Aldo Montano e i like contro Katia e Manila

Nelle ultime ore il web si è scatenato contro Katia Ricciarelli e anche contro Manila Nazzaro. Aldo Montano, poi, avrebbe messo anche dei like a questi tweet. Ma cos’è successo? Facciamo un passo indietro e facciamo il quadro della situazione. Ieri le due gieffine si trovavano a su un tavolo, vicino alla porta che dà sul giardino, per giocare a carte. A un certo punto qualcuno esce, ma non chiude la porta alle sue spalle. Manila sta per urlare ma si accorge che si tratta di Manuel e lascia correre. Katia va a chiudere la porta e tornata al tavolo esclama: “Come l’ha aperta può anche chiuderla“.

Questa frase ha fatto andare su tutte le furie il web. Qualcuno, infatti, ha fatto notare: “Ma la discesa che c’è in giardino e che impedisce a Manuel di chiudere la vediamo solo noi da casa o loro vivono in un altro universo? Dico solo SCHIFO“. O ancora: “Vorrei sapere perché questa donna ancora non la buttano fuori o comunque non la riprendono per le porcherie che le escono dalla bocca! Indignazione totale! Katia Vergognati“. Ma gli attacchi non finiscono di certo qua: “Questa donna non la si può più giustificare è allucinante le parole che le escono dalla bocca, una cattiveria inaudita“.

aldo Montano e il like contro Manila e Katia

I commenti, poi, sono proseguiti e andando sulla pagina Twitter di Aldo Montano notiamo che nella sezione dei “mi piace” ha messo diversi like a commenti di questo tipo. C’è chi dice, infatti: “Succede sempre più spesso. Prima c’era Aldo a tutelare Manu. Ora ha solo Lulù e meno male che c’è. #fuorikatia“. Sulla Nazzaro, invece, dicono: “Comunque seriamente, il declino di Manila lì dentro è impressionante. Uscito Aldo è venuta fuori la sua vera essenza“.

