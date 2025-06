Le classifiche FIMI della settimana vedono trionfare due donne: Alessandra Amoroso conquista la vetta degli album con Io non sarei, mentre Anna debutta al #1 nei singoli con Désolée.

Prime in FIMI Alessandra Amoroso e Anna

Nella settimana FIMI dal 13 al 19 giugno 2025, sono due donne a prendersi la scena e a guidare le classifiche ufficiali di vendita e streaming in Italia! E pensate si tratta di un vero e proprio record che non si verificava da ben 10 anni. Alessandra Amoroso conquista la vetta degli album, mentre Anna debutta direttamente al primo posto tra i singoli.

Come sottolineato da FIMI si tratta di un segnale sicuramente molto “incoraggiante verso una rappresentazione sempre più equa da rendere strutturale nella musica italiana”.

Alessandra Amoroso si impone con il nuovo disco Io non sarei, pubblicato lo scorso 13 giugno, che entra subito al #1 tra gli album più venduti. Dietro di lei scende alla #2 Bresh con Mediterraneo, mentre Coez debutta sul podio alla #3 con 1998. Notevole balzo in avanti per KG di Guè & Rasty Kilo, che sale fino alla #4 guadagnando ben 33 posizioni. Resta stabile alla #5 Tutta vita di Olly.

Più in basso troviamo Santana Money Gang di Sfera Ebbasta & Shiva e Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari, stabili alla #6 e #7. In calo Il mio lato peggiore di Luchè (-4, alla #8) e Locura di Lazza (-7, alla #9). Chiude la top ten Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe) di Alfa, in discesa di due posizioni.

Nel comparto singoli, l’inarrestabile Anna entra subito alla #1 con Désolée, superando alcune hit già consolidate. Retrocedono infatti Alfa & Manu Chao con A me mi piace, W Sound, Beèle & Ovy on the Drums con La plena, e Sfera Ebbasta & Shiva con Neon, ora rispettivamente alla #2, #3 e #4. Stabili al quinto posto Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali con Bottiglie vuote.

Seguono Luchè con Nessuna alla #6 (-2), e il debutto di Capo Plaza feat. Bresh & Tony Effe con Non basta mai alla #7. In calo Amor di Achille Lauro (-2, #8), Balorda nostalgia di Olly (-2, #9), mentre Serenata di Alessandra Amoroso & Serena Brancale guadagna due posizioni e si piazza alla #10.

Segnaliamo il debutto di Marco Mengoni con Sto bene al mare feat. Sayf & Rkomi solo alla #25, mentre Ora che non ho più te di Cesare Cremonini risale dalla #29 alla #18. Non benissimo invece gli allievi dell’ultima edizione di Amici. Scivola fuori dalla Top 100 Nicolò Filippucci, mentre Luk3 con Diciotto crolla dalla #26 alla #60.

A brillare però sono i primi posti di Alessandra Amoroso e Anna. Congratulazioni a entrambe!