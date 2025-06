La giornalista Concita Borrelli durante la puntata de La Vita in Diretta ha fatto discutere con le sue dichiarazioni sul patriarcato. Poi ha tirato in ballo alcune artiste come Alessandra Amoroso, Annalisa ed Elodie. Ecco cosa ha detto.

Le dichiarazioni di Concita Borrelli

Nella puntata di La Vita in Diretta andata in onda ieri su Rai 1, si è acceso un vivace dibattito dopo la messa in onda di un servizio dedicato ad Annalisa e al suo ultimo successo musicale, Maschio, già considerato uno dei tormentoni dell’estate 2025. A commentare il brano e il suo significato c’erano diversi ospiti in studio. Tra cui la giornalista e avvocata Concita Borrelli, che ha attirato l’attenzione del pubblico con un intervento diretto e controverso, destinato a far discutere.

Tutto è partito dal servizio introdotto da Alberto Matano, in cui Annalisa spiegava il messaggio dietro la sua canzone. Peraltro l’artista ha sottolineato: “le cose dette, fatte e pensate da una donna siano vissute in modo più critico” rispetto a quelle espresse da un uomo. Un’osservazione che ha acceso il dibattito in studio, soprattutto dopo l’intervento di Concita Borrelli, che ha espresso un punto di vista decisamente controcorrente:

“In questo momento storico non si parla che di Elodie in mini shorts, di Annalisa in mini shorts, di Alessandra Amoroso con la pancia fuori, di Giorgia, si parla solo di concerti di donne. Voi mi dovete dire dove sta il patriarcato e la mentalità maschilista. Punto, ho chiuso qui.”, ha detto Concita Borrelli.

"Il patriarcato e la cultura maschilista non esistono perché Elodie e Annalisa fanno i concerti in mini shorts e l'Amoroso sta con la pancia da fuori". Boh. pic.twitter.com/NKoRrCr3ZW — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 20, 2025

Parole forti, che hanno immediatamente fatto il giro del web e scatenato una valanga di reazioni, tra chi condivide il pensiero della giornalista e chi invece lo considera riduttivo e superficiale rispetto al tema della disparità di genere.

Il conduttore Alberto Matano, consapevole della delicatezza dell’argomento, dopo le parole di Concita Borrelli ha chiuso il segmento con equilibrio. Così il presentatore ha sottolineato: “Dobbiamo dire che sono delle artiste straordinarie che noi amiamo profondamente.” Una conclusione che ha provato a riportare il focus sul talento femminile, lasciando però aperto un dibattito che, evidentemente, è ancora molto acceso.