Tensione alle stelle nella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi durante una prova ricompensa Un violento scontro fisico tra Dino Giarrusso e Omar Fantini ha scosso il pubblico e il cast. La produzione è intervenuta con i primi provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti a L’Isola dei Famosi

Nella scorsa puntata dell’ottava edizione de L’Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì, si è verificato un episodio che ha lasciato pubblico e produzione senza parole. Così tanto da dover prendere dei provvedimenti immediati. Ma partiamo per ordine. Durante la prova ricompensa nota come “Pelota Honduregna”, si è acceso un violento scontro fisico tra Dino Giarrusso e Omar Fantini, culminato in accuse gravi e tensioni evidenti tra i concorrenti.

Omar Fantini, visibilmente scosso, ha denunciato un comportamento aggressivo da parte di Giarrusso anche nei confronti di un’altra concorrente, Cristina Plevani. “L’ha tirata via e si è attaccato al suo collo. Un uomo non deve mai fare questo a una donna. Lui l’ha presa per il collo, per la gola e l’ha strattonata. Queste cose sono inammissibili”, ha dichiarato pubblicamente durante la puntata de L’Isola dei Famosi.

Le parole di Fantini hanno avuto un forte impatto. Hanno sollevato la questione della sicurezza all’interno del programma, sia sull’isola che in studio dove la moglie di Giarrusso è parsa molto arrabbiata.

A 24 ore dai fatti, la produzione de L’Isola dei Famosi è intervenuta con una comunicazione ufficiale. Tramite la consegna di una pergamena, è stato notificato a Omar Fantini che, in attesa di ulteriori decisioni, è sospeso dal ruolo di leader. Il messaggio recitava:

“In seguito all’accaduto tra Dino e Omar durante la Pelota Honduregna, lo Spirito dell’Isola in attesa di altri provvedimenti ha deciso di sospendere Omar dalla carica di leader. Loredana, in quanto seconda classificata della prova, diventa la nuova leader fino alla prossima puntata”.

La reazione di Omar

Omar ha reagito con evidente preoccupazione all’accaduto. In un confessionale ha ammesso:

“La parte che mi turba è quella in cui dice che è in attesa di altre decisioni che prenderanno”. Questo il suo commento dopo il comunicato de L’Isola dei Famosi.

Il clima nel gruppo a L’Isola dei Famosi si è fatto teso e si attendono ora le eventuali sanzioni definitive (nel mentre la moglie di Dino è sbottata in puntata e non), che potrebbero avere un impatto significativo sul prosieguo del gioco.

Attendiamo di capire quale sarà la decisione.