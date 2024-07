A Piacenza in occasione della serata in musica organizzata da Radio Bruno, Alessandra Amoroso è stata ben accolta ed è stata sorpresa dalle richieste dei fan che volevano degli autografi. In particolare c’è chi ha voluto che lasciasse la sua firma su… la Settimana Enigmistica! L’esilarante momento tutto da ridere.

La richiesta del fan ad Alessandra Amoroso

Ieri sera a Piacenza è andata in scena la tappa musicale di Radio Bruno, dove hanno preso parte tantissimi artisti. Se Mida si è reso protagonista di un curioso episodio con il microfono, anche Alessandra Amoroso non è stata da meno. L’artista infatti ha ricevuto una straordinaria accoglienza dai fan presenti in piazza per lei e per tutti gli altri cantanti. Talmente tanta che durante le prove si è quasi ritrovata a mettere su una sorta di firmacopie improvvisato.

LEGGI ANCHE: Shiva condannato a sei anni e mezzo di carcere: il rapper si sfoga su Instagram

Alessandra Amoroso infatti ha rilasciato la sua firma davvero su qualsiasi oggetto o genere di cosa. A partire dal giornalino della Settimana Enigmistica! E no, non stiamo scherzando, c’è questo video a prova di quello che vi abbiamo raccontato. Un filmato che è diventato virale sui social e ha molto divertito gli utenti. La stessa artista ha preso con ironia, incredula, che una delle persone presenti abbia portato con sé il cruciverba da far autografare!

LEGGI ANCHE: Angelica Schiatti, tutti gli artisti che si sono schierati al suo fianco

LA SETTIMANA ENIGMISTICA pic.twitter.com/f4p1ieX5bc — Brutta Persona (@GBruttaPersona) July 10, 2024

Tra una risata e un’altra Alessandra Amoroso si è ritrovata sul palco circondata da degli indumenti, degli oggetti, tutti da autografare. Tra cui appunto la Settimana Enigmistica! Dato che si trattava di parecchie cose, allora, Alessandra ha pensato bene di sedersi a tavolino, pur di accontentare tutti. E come vediamo da queste immagini si è anche preoccupata di riconsegnare il tutto ai legittimi proprietari. Insomma davvero un siparietto tutto da ridere.

Piacenza dunque è si è rivelata un’altra data speciale e divertente per Alessandra Amoroso, che ricorderà certamente con il sorriso.