La nuova edizione del Grande Fratello potrebbe riservarci delle sorprese: la prima riguarderebbe la durata che, in base alle prime voci, potrebbe essere più corta rispetto alle precedenti stagioni. Motivo? Lasciare poi spazio a La Talpa.

Grande Fratello

Se per Fiorello non sembra essere previsto alcun ritorno in TV né in Rai né tantomeno in qualsiasi altra rete, è certo invece che uno dei reality più amati lo rivedremo presto sul piccolo schermo. Ma potrebbe esserci un “ma”. Il Grande Fratello infatti, in teoria, dovrebbe fare ritorno a settembre con nuovi protagonisti pronti a mettersi in gioco e far conoscere la loro storia.

Al contempo però ci si chiede anche quanto potrebbe durare quest’anno il Grande Fratello, viste le edizioni da record (per durata) delle precedenti edizioni.

Secondo la pagina di X (ex Twitter) La TV, stavolta il Grande Fratello potrebbe avere un tempo di messa in onda differente, più breve. Si parla addirittura di una possibile chiusura a gennaio, mentre da marzo potrebbe prendere il via La Talpa, reality di cui si sta parlando tantissimo e di cui sono emerse diverse voci sulla possibile conduzione.

Ecco quanto si legge: “ANTEPRIMA! Il Grande Fratello terminerà a fine gennaio! Da marzo ci sarà La Talpa”, si legge dal rumor.

L’indiscrezione sul Grande Fratello e La Talpa

Ora come ora non c’è alcuna certezza su quando inizieranno i due reality, dunque si tratta di semplici indiscrezioni e rumor che circolano. Già in passato peraltro si è detto che il GF avrebbe avuto una durata inferiore rispetto all’edizione precedente, ma lo stesso è stato poi prolungato di alcuni mesi. Dunque ora come ora prendiamo con le pinze le voci di queste ore.

Tra l’altro è bene ricordare anche che sempre a settembre è prevista un’altra edizione di Temptation Island. E ora resta da capire se andrà o meno in contemporanea con il Grande Fratello o inizierà prima. Capiremo tutto nelle prossime settimane.