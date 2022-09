1 Alessandra Amoroso in un vecchio video

La polemica su Alessandra Amoroso sembra non spegnersi più. Tutto è partito il mese scorso nel momento in cui ha negato un autografo a una fan spiegando che se avesse firmato il suo cuscino avrebbe dovuto fermarsi a fare autografi a tutti i presenti. Non avendo il tempo necessario, quindi, ha preferito optare per questa decisione. In molti, però, non hanno gradito la reazione e l’hanno duramente criticata sul web. Qualcuno, per esempio aveva scritto:

Cara Alessandra, la ragazza in questione è rimasta sotto il sole cocente di Roma per ore e ore aspettando solo di vedere te cantare e di ricevere un misero autografo non ti ha mica chiesto l’invito al matrimonio… ma poi aveva già il pennarello in mano…

Lei stessa ha più volte spiegato la situazione ai suoi fan anche tramite i social. Alcuni sono addirittura arrivati ad augurarle la morte. Fatto sta che il suo fan club le ha sempre coperto le spalle e l’ha sempre difesa affermando quanto fosse stata sempre disponibile con loro, le testimonianze parlano chiaro. Di recente, in un video in cui la vediamo presenziare ai Power Hits 2022 ha anche lanciato una frecciatina al web. In queste ore, nel mentre, è spuntato un altro filmato risalente a 8 anni fa.

Qui sotto vediamo Alessandra Amoroso con i capelli più lunghi, sotto al suo albergo con alcuni fan, mentre parla con un bambino: “Ti accontenti di un abbraccio? Però la prossima volta che ci vediamo, che non sarà sotto l’hotel, te la vuoi fare una foto con me? Ti ricorderai di questo giorno?“. Poi rivolgendosi agli adulti ha chiesto: “Voi avete chiamato l’albergo? Sicuro? No, perché siccome chiamano dicendo solo la sorella di… Ti viene un colpo… Ti chiamano in hotel per avvisare la famiglia… Quindi non capisci… Bisognerebbe dirgliene quattro a questa gente“.

È sempre la stessa aria drammatica rimproverante mi piscio addosso pic.twitter.com/DqQuWIw3pz — creestina (@creeestina) August 30, 2022

