Alessandra Amoroso ha oltre 13 tatuaggi sul suo corpo: quali sono e il significato

Sanremo

Andrea Sanna | 10 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Grande protagonista di questo Sanremo 2024, Alessandra Amoroso non ha attirato l’attenzione solo per il suo bellissimo brano “Fino a qui”, ma anche per i numerosi tatuaggi che sfoggia. Alcuni visibili, altri meno, ma ne ha oltre 13. Pensiamo al microfono sulla gamba e non solo…

I tatuaggi di Alessandra Amoroso

Protagonista di questo Sanremo 2024, Alessandra Amoroso in questi anni non ha solo cambiato continuamente look, ma ha incuriosito spesso i suoi fan (e non) anche per i tantissimi tatuaggi che porta sul suo corpo. Uno su tutti il mezzo avocado sorridente tatuato sul braccio circondato da dei cuoricini. Il suo significato è legato all’amicizia nei confronti della sua migliore amica, che ha tatuato l’altra metà.

Tatuaggi Alessandra Amoroso

Poco più sopra ha la scritta “Todo pasa por algo” ovvero “Tutto accade per una ragione”. Probabilmente ancora una volta può essere legato a un rapporto o momento speciale della sua vita. E ancora tra i tanti altri ricordiamo anche quello dedicato al suo cane Buddy, una zampina per la precisione.

Nella parte sinistra del polso invece Alessandra Amoroso ha inciso “I know”, realizzato dopo la sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi. A questo ha aggiunto “Lo sabia”, che significa “lo sapevo”. Sulla spalla poi ha inciso le lettere LA, che fanno riferimento a Los Angeles. Non è altro che la città in cui ha registrato l’album Amore puro. Ha impresso questo tatuaggio insieme a un suo amico e manager.

Tatuaggi Alessandra. – foto Instagram

Scaramantica Alessandra Amoroso ha anche tatuato un grosso corno rosso, circondato da fiori, nella parte posteriore del braccio. Mentre invece quando ha un abito scollato sulla schiena si notano dei piccoli tatuaggi. Tra quei dei pezzi di puzzle e Lego, stilizzati e colorati poi con sfumature di colore. Ma non se ne conosce il significato.

Nella parte dell’avambraccio destro Alessandra Amoroso ha invece disegnato una casetta con delle nuvolette che riproducono immagini di matrimonio, maternità e morte, come ciclo della vita.

Come detto in apertura Alessandra Amoroso ha tatuaggi anche sulle gambe. Uno riguarda un grosso microfono con delle note musicali e dei girasoli. Ad accompagnarlo una scritta “Chi canta prega due volte”, la frase di Sant’Agostino. Risale al periodo di Amore puro.

Infine tra gli altri tatuaggi di Alessandra Amoroso ricordiamo anche la piccola croce in mezzo al petto, che simboleggia la sua profonda fede.