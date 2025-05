Mancano ancora mesi alla partenza di Amici 25, tuttavia in queste ore è già iniziato il toto-prof per la prossima edizione. Stando alle voci di corridoio, Deborah Lettieri potrebbe lasciare il talent show e tra i possibili sostituti ci sarebbero due nomi di spicco.

Le prime indiscrezioni su Amici 25

La 24esima edizione si è appena conclusa, tuttavia in rete già si parla di Amici 25. Pur mancando mesi al ritorno del talent show di Maria De Filippi, la grande macchina del programma è già in movimento e proprio in questi giorni sono iniziati i casting per gli aspiranti allievi, che andranno avanti per tutta l’estate. In attesa di scoprire da chi sarà composta la nuova classe, nelle ultime ore sui social si è fatta largo un’indiscrezione che non è passata inosservata e che sta già facendo discutere il web.

In rete è infatti già iniziato il toto-prof per la prossima edizione e ad attirare l’attenzione è stata in particolare una voce di corridoio. Stando a quanto si mormora, sembrerebbe che Deborah Lettieri possa lasciare il programma dopo solamente una stagione. L’insegnante infatti potrebbe dire addio al talent show per tornare a concentrarsi sulla sua carriera e dedicarsi a nuovi progetti. Ma non è finita qui.

Sempre secondo le voci di corridoio, ci sarebbero due grandi nomi in lizza come possibili sostituti di Deborah Lettieri per Amici 25. Secondo il portale SocialMediaLife.it infatti a prendere il posto dell’insegnante potrebbe essere uno tra Angelo Madonia, che pochi mesi fa ha detto addio a Ballando con le Stelle, e Raimondo Todaro, che potrebbe tornare a ricoprire il suo ruolo dopo un anno di pausa.

Naturalmente al momento si tratta solo ed esclusivamente di pettegolezzi e non è chiaro cosa accadrà a settembre. Da parte della produzione infatti ancora tutto tace e di conseguenza vi invitiamo a prendere i gossip con le pinze in attesa di news ufficiali.