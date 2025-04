Secondo i rumor sembrerebbe che Alessandra Amoroso e Serena Brancale abbiano deciso di unire le forze per un prossimo duetto in arrivo!

Alessandra Amoroso e Serena Brancale duettano insieme?

All Music Italia ha lanciato una notizia davvero molto interessante. Secondo quanto ripreso dal sito musicale sembrerebbe che molto presto Alessandra Amoroso e Serena Brancale le vedremo cantare ancora insieme. Quando? In estate!

Siamo appena ad aprile, è vero, è manca ancora un po’ all’avvio dell’estate, ma la stagione dei tormentoni estivi partirà probabilmente già da maggio. E come ripreso dal sito, pare che uno dei brani estivi vedrà la collaborazione, totalmente made in Puglia, tra Alessandra Amoroso e Serena Brancale.

C’è da dire che un piccolo assaggio ce lo avevano già dato al Festival di Sanremo 2025, quando la Brancale era in gara con Anema e Core e la Amoroso è intervenuta durante la serata delle cover per cantare insieme. Sul palco avevano condiviso If I Ain’t Got You di Alicia Keys e la loro performance aveva parecchio colpito.

Adesso secondo come si legge su All Music Italia e le voci trapelate che le voci di Serena Brancale e Alessandra Amoroso potrebbero nuovamente intrecciarsi in un brano nuovo di zecca, pronto a scalare le classifiche musicali. Al momento però non si conosce il titolo della canzone.

Se tutto dovesse concretizzarsi ad arricchire il momento d’oro che le due artiste stanno affrontando. Serena Brancale infatti dopo Sanremo è virale sui social con la sua Anema e Core e sarà presente in TV a Belve come ospite musicale fissa, poi come giudice a Like a Star di Amadeus su Nove.

Dall’altra parte invece Alessandra Amoroso, che oltre al singolo musicale Cose Stupide, precedentemente ha annunciato la gravidanza della sua primogenita, emozionando tutti. Peraltro la cantante nonostante sia incinta, sarà in tour.

Ora come ciliegina sulla torta servirebbe davvero un bel duetto inedito, non trovate?