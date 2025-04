In diretta radiofonica a Radio 105 Alessandra Amoroso ha rivelato qual è stata la reazione di Maria De Filippi quando ha scoperto della gravidanza.

La reazione di Maria alla gravidanza di Alessandra Amoroso

Esattamente un mese fa Alessandra Amoroso sui suoi canali social ci ha regalato la notizia più dolce di tutte: la sua gravidanza. La cantante peraltro ha rivelato anche il sesso (sarà una bambina) e il nome (Penelope). Nonostante sia incinta però l’artista non ha intenzione di fermarsi e recentemente ha non solo confermato le date del tour, ma ha anche pubblicato il nuovo singolo “Cose stupide” oltre a varie ospitate TV, ad Amici così come in radio.

La cantante ieri è stata ospite di Tony & Ross nel programma radiofonico 105 Friends e, ovviamente, ha parlato anche di questo bel momento della sua vita e svelato come Maria De Filippi ha scoperto della gravidanza. Alla conduttrice, che conosce Alessandra Amoroso fin troppo bene, pare sia bastato che le chiedesse un consiglio su una clinica dove poter eseguire delle analisi per capirlo.

Peraltro come spiegato dalla stessa Alessandra Amoroso, la presentatrice è stata tra le prime persone a venire a conoscenza di tutto. Ecco cosa ha raccontato nel corso della diretta radiofonica:

“Tra le prime persone a sapere della bimba in arrivo c’è stata Maria. Io ancora non l’avevo detto in giro. Infatti lei l’ha saputo senza che io lo dicessi di preciso. Lei l’ha scoperto così, l’ha buttata ad indovinare. Io l’ho chiamata e le ho chiesto un consiglio per fare delle analisi e lei di botto mi ha detto ‘ma tu sei incinta’. La mia mamma, le mando un bacio”.

Alessandra Amoroso ha quindi fornito qualche ulteriore dettaglio e confidato: “Le avevo chiesto un consiglio per fare delle analisi generiche, ero appena arrivata a Roma e avevo bisogno di una dritta. Comunque lei mi ha chiesto se fossi incinta e io non ce l’ho fatta a mentire, le ho detto di sì che c’aveva preso”.

Maria che scopre della gravidanza di AleAmo

SEI INCINTA? pic.twitter.com/GKxZUlpDxz — (@GBruttaPersona) April 16, 2025

Il racconto di Alessandra Amoroso è diventato virale tra i suoi fan, che hanno commentato divertiti ed emozionati questa sua rivelazione. Ciò dimostra però, semmai ci fosse bisogno, quanto sia importante e indissolubile il legame tra la cantante e Maria De Filippi.