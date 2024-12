Venerdì pomeriggio è prevista una nuova puntata con Endless Love, serie di successo in onda su Canale 5. Quali sono le prossime anticipazioni? Andiamo a leggere cosa prevede la trama dell’appuntamento del 6 dicembre….

Anticipazioni Endless Love 6 dicembre

Il doppio appuntamento del giovedì con Endless Love ci avvicina sempre più alla resa dei conti finale e scoprire come finisce la serie turca. Prima di questo momento è bene però sapere cosa succede nella prossima puntata della soap opera in onda su Canale 5. Ecco anticipazioni e trama completa:

Kemal incontra Nihan in carcere e le fa sapere che lui riuscirà a farla scarcerare e nessuno potrà dividerli.

Mercan intanto mette in guardia Kemal da Asu e gli racconta della lettera di Tufan, così che lui possa affrontarla.

Scopre che dietro l’arresto di Nihan c’è una trama ben pensata da lei ed Emir.

Dopo il colloquio con Kemal, Asu è preoccupata e confessa a Emir di essere andata alla miniera. Avanti alle accusa del fratello, si difende.

È lui infatti che ha cambiato i piani e denunciato Nihan senza avvertirla.

Endless Love quando va in onda

Quali sono tutti gli appuntamenti quotidiani con Endless Love, giunto ora alla sua seconda stagione? Ecco quando va in onda la serie turca:

Dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5.

al alle su Il sabato alle 14:45 prima della puntata di Verissimo.

Ricordiamo però che è prevista anche una prima serata al giovedì alle 21:20, sempre su Canale 5.

Dove vederlo in TV e streaming

Vi state chiedendo infine dove poter seguire tutte le puntate di Endless Love in TV e in streaming? Noi abbiamo la risposta per voi.

Non solo Canale 5, per gli amanti della serie turca gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma di Mediaset Infinity in streaming.

Il portale conta tutte le puntate della soap opera nel caso voleste recuperarla.

Continuate a seguirci sempre per delle altre anticipazioni sulla serie TV!