Una concorrente nella casa del Grande Fratello Vip guadagnerebbe un cachet di 550mila euro. Un’indiscrezione delle ultime ore che vede come protagonista una delle concorrenti più amate e discusse di questa edizione.

GF Vip, indiscrezione sul cachet: una concorrente guadagnerebbe 550mila euro

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda martedì 5 maggio 2026, è stata eletta la seconda finalista di questa edizione. A vincere al televoto è stata Alessandra Mussolini, che si è aggiudicata l’arrivo in finale, insieme alla già votata Antonella Elia. L’ex europarlamentare è una delle concorrenti più amate e più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip e la sua proclamazione come finalista sta facendo discutere sul web. La concorrente è diventata protagonista anche di un’indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore e che riguarda il suo guadagno per partecipare al reality show.

Si parla di una cifra molto importante, ovvero 550mila euro, che Alessandra Mussolini avrebbe guadagnato per la sua partecipazione al GF Vip. Questo retroscena è stato svelato da Davide Maggio, secondo il quale la concorrente avrebbe firmato un contratto decisamente vantaggioso. Secondo quanto riportato, la cifra iniziale sarebbe stata di 350mila euro a cui poi se ne sarebbero aggiunti altri 200mila per le puntate in più. Un’aggiunta in corso d’opera, visto che anche questa edizione è stata allungata e che la presenza di Alessandra Mussolini è sempre stata molto forte.

GF Vip: quanto ha guadagnato Alessandra Mussolini?

Nel mese di marzo si era parlato di un accordo da 350mila euro, indipendente dal numero di puntate. Con l’allungamento di questa edizione del reality, però, pare abbiano aggiunto un’altra cifra importante per Alessandra Mussolini. La produzione avrebbe deciso di aggiungere 200mila euro per convincere la concorrente a rimanere fino alla fine, visto che è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute di questa edizione. Gli autori del Grande Fratello Vip hanno deciso di puntare molto su di lei, consapevoli che con la sua forte personalità sarebbe riuscita a diventare una vera e propria protagonista.

Si tratta di cifre molto alte, che fanno discutere e di cui si sta già parlando molto sui social. In molti hanno fatto notare che questo guadagno così alto spiegherebbe il ruolo centrale che ha ricoperto Alessandra Mussolini all’interno del programma televisivo condotto da Ilary Blasi. La concorrente, in questi mesi, è riuscita a tenere l’attenzione su di lei a ogni puntata, tra scontri, litigi accesi con le altre inquiline, dinamiche, strategie e prese di posizione. Non si è mai tirata indietro ed è evidente che con un guadagno così alto non poteva fare altro che impegnarsi per mantenere l’attenzione del pubblico su di lei.