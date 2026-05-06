Un momento di grande emozione al Grande Fratello Vip, per le parole di Raimondo Todaro sulla sua ex moglie Francesca Tocca. I telespettatori si sono emozionati moltissimo.

Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro emozionato: le parole su Francesca Tocca

Nella casa del Grande Fratello Vip ci sono anche momenti di grande emozione. Raimondo Todaro è stato protagonista di un momento di sincerità che ha fatto emozionare il pubblico. Il ballerino ha dovuto affrontare la sua “linea della vita”, un percorso speciale in cui i concorrenti parlano dei loro ricordi e di tutti i momenti più significativi per loro. “Mi guardo indietro e mi dico wow da solo per quello che ho fatto” ha spiegato Raimondo Todaro, raccontando di quando era solo un bambino e ha iniziato a studiare danza.

Nella seconda parte del racconto il ballerino ha parlato della ex moglie Francesca Tocca. Ha spiegato che nel 2006 si sono incontrati per la prima volta e da quel momento è iniziata una storia d’amore che lo ha segnato profondamente. “Uno dei ricordi più belli che ho è il giorno del nostro matrimonio, poi a fine fine 2024 c’è il momento più brutto, quando ci siamo separati. Non so perché abbiamo preso questa decisione, ancora oggi non so rispondere. Forse ci siamo conosciuti troppo giovani” ha raccontato Raimondo Todaro.

GF Vip, Raimondo Todaro su Francesca Tocca: “La risposerei altre mille volte”

“Nonostante il matrimonio sia finito male, io se potessi tornare indietro la risposerei altre mille volte. Francesca mi ha amato tanto, mi ha dato tutto, sono stato felice per tanti anni, poi insieme abbiamo Jasmine e lei è la mamma migliore del mondo. Jasmine è il mio orgoglio, è una bambina spettacolare” ha dichiarato Raimondo Todaro, con grande emozione per la sua famiglia. Il ballerino ha ricordato l’inizio della loro relazione, nata sulla pista da ballo, e di come l’ha raggiunta di notte a Bologna perché si era innamorato di lei.

“Non c’è stato un motivo preciso, è una cosa che è andata scemando lentamente. A un certo punto la sensazione che avevo era quella di non essere più la priorità. Lei mi ha amato tanto, poi non ci siamo più accontentati” ha aggiunto, parlando del momento in cui hanno deciso di separarsi. La loro è stata una relazione fatta di alti e bassi ma Raimondo Todaro non ha mai nascosto la stima e l’affetto che ancora oggi lo legano alla ballerina. “Francesca è una persona importante, ha uno spazio nel mio cuore. E sarà così per sempre“. Le sue parole hanno toccato il cuore del pubblico, dei telespettatori e anche degli opinionisti in studio.