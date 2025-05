Dopo le parole di Sophie Codegoni a Le Iene, Alessandro Basciano ha affermato che prenderà dei provvedimenti.

Le parole di Alessandro Basciano

Ieri Sophie Codegoni a Le Iene è intervenuta per dare la sua versione dei fatti dopo le accuse di stalking e minacce rifilate all’ex Alessandro Basciano e l’intervista rilasciata da quest’ultimo al programma la scorsa settimana. L’ex tronista ha dato una versione dei fatti lanciando poi un appello.

Adesso il deejay attraverso una storia su Instagram ha voluto commentare l’accaduto, dando il suo punto di vista totalmente differente. Alessandro Basciano ha parlato di un periodo molto particolare della sua vita e di come le notizie siano state strumentalizzate. Ecco cosa ha scritto:

“In un momento così delicato, per tutte le persone coinvolte, è d’obbligo prendere le dovute distanze dalle insensatezze delle notizie divulgate peraltro altamente strumentalizzate, al fine di trarre profitto o comunque vantaggio personale lavorativo, senza curarsi dei danni collaterali che investono tutti”.

Alessandro Basciano ha promesso che darà le dovute spiegazioni non appena avrà modo:

“Avrò modo di dire la mia versione al momento debito e nelle opportune sedi. Anticipo soltanto che sono confortato dalla presenza di Giudici competenti, come quello della sezione famiglia di Milano, che sta seguendo la vicenda su mia figlia, che mi ha riconosciuto tutti i diritti di padre nonostante le manipolazioni mediatiche indirizzate ad infamarmi”.

Peraltro Alessandro Basciano ha spiegato che ha già preso una posizione tutelandosi legalmente:

“Ovviamente ho provveduto a tutelarmi legalmente dalle diffamazioni. Non entrerò più in merito alla questione come ho sempre cercato di fare se non per provare a difendermi da chi ha venduto il padre della propria figlia per il cosiddetto ‘Successo’.

Storia Instagram Alessandro Basciano

Infine per chiudere il deejay ha confidato: “Non auguro a nessuno di subire quello che mi è stato fatto sia prima alle spalle che dopo pubblicamente Sono certo che il tempo sarà galantuomo. Era doveroso scrivere due righe si chiude il sipario”.

Ora sarà la giustizia a fare il suo corso e chiarire meglio le posizioni di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.