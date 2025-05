Sul suo profilo Instagram, che continua a portare per il momento il nome di Giacomo, Genny Urtis ha condiviso una foto in cui mostra per la prima volta il suo nuovo corpo dopo il recente intervento.

Genny Urtis mostra per la prima volta il suo nuovo corpo dopo l’intervento al seno

Genny Urtis, ancora identificata pubblicamente come Giacomo Urtis su Instagram, ha condiviso con i suoi follower un momento estremamente significativo del suo percorso di transizione di genere.

In un post pubblicato di recente sul suo profilo ufficiale, Genny ha mostrato per la prima volta il proprio corpo dopo l’intervento al seno a cui si è sottoposta all’inizio di maggio, scrivendo nella didascalia: “Cambia il mio corpo, ma non cambia la mia professionalità“.

Genny Urtis su Instagram

Il post ha attirato l’attenzione di moltissimi utenti, che hanno espresso sostegno, affetto e ammirazione per il coraggio e la trasparenza con cui Genny sta affrontando questa trasformazione personale e pubblica.

Dopo l’operazione, Genny aveva già rilasciato un’intervista al settimanale Chi, in cui aveva parlato con sincerità del suo percorso e dei suoi sentimenti. “Per il momento, le persone che mi avvicinano si avvicinano a una trans. È delicato da spiegare. Forse non sono ancora pronta ad affrontare psicologicamente tutto quanto”, aveva dichiarato.

Con queste parole condivide ai microfoni di Chi, Urtis lasciava, dunque, intendere che, almeno per ora, non intende completare del tutto la transizione.

A inizio maggio, subito dopo l’intervento, Genny aveva condiviso una prima immagine da una clinica, nella quale appariva ancora fasciata e convalescente.

Con questo nuovo scatto, in cui appare sorridente al lavoro, ha voluto lanciare un messaggio forte: il cambiamento fisico non intacca il suo valore professionale né la dedizione con cui porta avanti la propria attività.

La foto rappresenta non solo un passaggio importante nel suo percorso personale, ma anche un atto di affermazione e libertà.