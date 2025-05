Nel servizio andato in onda ieri a Le Iene Sophie Codegoni ha lanciato un appello al suo ex Alessandro Basciano.…

Nel servizio andato in onda ieri a Le Iene Sophie Codegoni ha lanciato un appello al suo ex Alessandro Basciano.

Le parole di Sophie Codegoni

Le Iene ieri hanno nuovamente affrontato la vicenda di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo il toccante monologo dell’ex tronista e l’intervista realizzata da Stefano Corti con il deejay che ha dato la sua versione dei fatti la scorsa settimana, adesso a difendersi dalle accuse è stata l’influencer.

Nel servizio il programma ha ripercorso tutta la vicenda, in cui ne hanno evidenziato le tutte le problematiche e tensioni della loro relazione. In particolare sono stati mostrati i messaggi che Alessandro Basciano avrebbe inviato a Sophie Codegoni così il suo chiarimento riguardo alle denunce ricevute per “stalking, minacce e violenza privata”.

Sophie Codegoni ieri sera a Le Iene ha voluto metterci un punto definitivo e, a distanza di una settimana, è tornata a parlarne. Per lei questa storia si sarebbe dovuta risolvere in altre sedi e non certamente in TV: “Non è necessario di farsi una guerra televisiva”.

L’influencer ha affermato di avere lottato e per quanto sbagliato ciò che stava vivendo, ha pensato di andare fino in fondo. Poi ha capito che era arrivato il momento di dire basta. Sophie Codegoni ha spiegato di avere capito la gravità dopo alcuni precisi episodi che coinvolgevano non solo lei ma anche altre persone.

La Codegoni ha ammesso le difficoltà avute nel dover denunciare il padre di sua figlia: “Non era facile”. Il suo silenzio pare sia stato interpretato male: “Non voglio distruggerlo, ma per tutelare me e le persone che mi circondano”.

L’appello di Sophie a Basciano

Sophie Codegoni affermato di avere vissuto una solitudine totale e non pensava che dopo la denuncia sarebbe stato così difficile. Pensava probabilmente che con la denuncia sarebbe potuto finire tutto:

“(…) Invece è lì che si apre una porta immensa e ti ritrovi proprio a guardare in faccia la realtà: ‘Sono sola, abbandonata al nulla, ad affrontare la mia guerra da sola’”. Secondo Sophie Codegoni essere esposta avrebbe in qualche modo amplificato tutto.

Intorno a sé Sophie pare abbia visto sparire anche persone che reputava amiche, anche se alcune si sarebbero ripresentate adesso, ma lei non lo reputa opportuno:

“Tu hai bisogno di un amico, di una spalla, di qualcuno che veramente ti aiuti quando succede il caos. Gli amici che prima volevano fare le foto con me, all’improvviso no ‘cancellate la foto perché si vede Sofì dietro’. Non è facile”.

Poi Stefano Corti ha domandato a Sophie Codegoni se avesse qualcosa da dire al suo ex:

“Direi che sicuramente il limite ormai è già stato superato da un pezzo, di affrontare tutta questa situazione con un po’ di intelligenza. Di ricordarsi che io e lui abbiamo un interesse comune che è molto più grande di tutto questo che è nostra figlia. Io non voglio battaglie televisive, quindi spero che la cosa si risolva in altre sedi”.

Questo quindi l’invito di Sophie Codegoni al suo ex Alessandro Basciano, che spera possa essere accolto e risolvere al meglio per lasciarsi alle spalle questa triste situazione.