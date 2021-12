1 La stoccata di Clarissa Selassié ad Alessandro Basciano

Il Grande Fratello Vip ieri ci ha regalato davvero tantissimi spunti. Uno di questi ce l’ha fornito Clarissa Selassié, accompagnata dal fratello Christian, durante l’incontro con le sue sorelle Jessica e Lucrezia. In particolar modo la Princess si è rivolta a Jessica e quanto accaduto con Alessandro Basciano. Ricordiamo, infatti, che fin dall’ingresso in Casa dell’ex tentatore, la ragazza aveva messo gli occhi su di lui, peccato che quest’ultimo abbia manifestato interesse prima per Soleil e poi per Sophie. Il tutto ha generato non poco caos, specialmente tra Jessica e Sophie. La prima si è sentita tradita dalla sua amica, ma pian piano stanno provando a rimettere insieme i pezzi.

A proposito di questo Clarissa Selassié nel raccomandarsi con Jessica ha lanciato una chiara stoccata ad Alessandro Basciano, dicendo (come potete sentire dal video sotto) di “lasciar perdere il tizio” e “difendere l’amicizia con Sophie”. Messaggio che sia Jessica che Lulù hanno recepito, ma è poco piaciuto al ragazzo che nel mentre ha visto tutto.

Alessandro Basciano, infatti, nel guardare le immagini e sentirsi chiamare “tizio”, ha commentato insieme ai suoi compagni in salone: “Menomale che ha voluto parlare con me. Mamma mia… Lei, sì. Sta falsa. Ah..ti prego ti prego”. Qui l’ex corteggiatore fa riferimento all’episodio raccontato al suo arrivo. Parlando con Lucrezia e Jessica, infatti, aveva rivelato di aver parlato con Clarissa prima del suo ingresso nella Casa e di averla sentita per messaggi, aggiungendo che era stata lei a contattarlo.

Alessandro "Menomale che ha voluto parlare con me (Clarissa), meglio che non parlo.."



Ops #gfvip pic.twitter.com/mN7NGCb2ll — Catia (@catiuz92) December 27, 2021

(QUI IL VIDEO COMPLETO) Come potete vedere dal video, però, nemmeno gli altri vipponi hanno gradito la frase pronunciata da Clarissa Selassié verso Alessandro Basciano, tant’è che una volta tornate in salone, nessuno si è alzato per abbracciarle dopo la sorpresa. C’è stato parecchio brusio al loro ritorno e Alessandro ha sbottato: “Anche meno eh. Ma anche perché chi è? Non mi conosce però voleva parlare con me…”

Insomma l’intervento della Princess ha generato non poco fastidio in Casa. Ma Clarissa Selassié non è stata l’unica a dire a a Jessica di lasciar perdere Alessandro Basciano…