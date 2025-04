Dopo l’inchiesta per accusa per stalking, per Alessandro Basciano scatta il divieto di avvicinamento all’ex compagna Sophie Codegoni. Ecco la sentenza della Cassazione.

La sentenza della Cassazione su Alessandro Basciano

Nelle ultime ore, come riportano le agenzie come Ansa e alcune note testate come Il Fatto Quotidiano, è arrivata la sentenza da parte della Corte di Cassazione sulla vicenda che ha coinvolto Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Stando a quanto si legge, per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è scattato il divieto di avvicinamento all’ex compagna, conosciuta proprio all’interno del reality show e dal cui amore è nata anche una figlia. Basciano dunque non potrà trovarsi a meno di 500 metri dalla Codegoni e non potrà comunicare con lei in alcun modo. Ma non solo.

La Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Alessandro, ha stabilito che il deejay dovrà indossare il braccialetto elettronico. In questo modo Basciano garantirà di non trovarsi mai a meno di 500 metri dalla Codegoni. Sempre stando a quanto si legge, un’eventuale violazione potrebbe comportare un aggravamento della misura cautelare.

La decisione della Cassazione giunge dopo mesi non semplici. Tutto è iniziato nel dicembre 2023, quando Sophie Codegoni ha denunciato il suo ex Alessandro Basciano per stalking. Pochi mesi fa, nel novembre 2024, l’ex Vippone è così arrestato, venendo però rilasciato dopo meno di 48 ore. A quel punto la Procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari per il deejay, che nel mentre si è sempre dichiarato innocente, e si è discolpato da tutte le accuse.

Dopo che gli inquirenti hanno ascoltato la Codegoni però il Tribunale del Riesame ha accolto in parte la richiesta della Procura, disponendo il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Basciano così aveva fatto ricorso in Cassazione. Tuttavia in queste ore è arrivata la sentenza, che prevede il divieto di avvicinamento alla Codegoni.