Poche ore fa abbiamo appreso la triste notizia della morte di Alvaro Vitali, scomparso all’età di 75 anni. Sui social intanto arriva il commosso ricordo di Lino Banfi, che conosceva bene l’attore.

Le parole di Lino Banfi

Ieri sera è arrivata la triste notizia della morte di Alvaro Vitali. Il celebre attore si è spento all’età di 75 anni e in queste ore il web intero si è unito nel ricordare uno degli artisti più amati e importanti del cinema italiano. Sui social nel mentre a rompere il silenzio è stato anche Lino Banfi, che come in molti di certo sapranno conosceva bene Vitali. I due infatti in passato hanno avuto modo di lavorare insieme in diversi progetti, stringendo anche una bella amicizia. Negli ultimi anni tuttavia gli attori si sono allontanati e qualche tempo fa, durante alcune interviste, Alvaro aveva denunciato come alcuni colleghi non lo avessero aiutato nel momento del bisogno.

Adesso, a seguito della morte di Vitali, Lino Banfi ha deciso di intervenire con un toccante video su Instagram, in cui ha ricordato il suo collega e amico. L’attore, sinceramente dispiaciuto per l’accaduto, ha così affermato:

“Tutto si può dire di me, ma non che non sono altruista e amico di tutti. Figuriamoci se non potevo esser amico di Alvaro. Sono capitate due strade diverse, come si fa a fare le stesse cose. Uno fa una cosa, uno fa un’altra. Mi dispiace che non ti ho potuto accontentare. Quello che tu hai detto mi ha fatto male, forse l’avrei detto anche io al posto tuo. Sono rimasto scioccato per la tua mancanza. Eri bravissimo e simpaticissimo e sei servito tantissimo al nostro cinema”.

Le parole di Lino Banfi per Alvaro Vitali non sono ovviamente passate inosservate e hanno commosso il web intero. Gli utenti nel mentre stanno continuando a ricordare l’ex volto di Pierino, che di certo resterà per sempre nei nostri cuori.