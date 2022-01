1 Alessandro Basciano a rischio squalifica dal GF Vip

Perché Alessandro Basciano ha rischiato la qualifica? Per capirlo dobbiamo fare un passo indietro così da avere un minimo di contesto. La notte abbastanza movimentata quella tra Sophie Codegoni e il gieffino. I due, infatti, hanno litigato in maniera molto accesa. Il tutto sarebbe partito dal fatto che venerdì sera Delia ha nominato Alessandro per una frase che tempo fa non le era piaciuta. Sophie, invece, di stargli accanto è comunque andata a parlare con la vippona nel post puntata e questo ha fatto saltare i nervi a Basciano.

Fatto sta che la lite si è protratta anche nella serata di sabato. Durante una festa, forse anche a causa dell’alcool, sono state dette dure parole. Questo lo sfogo di Sophie:

Mi sono aperta in tutti i modi possibili. Gli ho detto di quelle cose importanti, mi sono veramente fidata e aperta. Io ti giuro su mia mamma che gli ho detto: ‘usciamo di qui insieme’ perché l’avrei fatto. Mi giudica tutti i giorni, sto male per quale motivo? Stasera dal nulla che mi dice: ‘Vai a fancul* sfig*ta ma che cazz* vuoi? Vai fuori dai coglion*’. Mi deve fare stare male un giorno sì e uno no… Mi sono aperta. Ogni volta… è sempre così la sequenza. Mi apro e mi trattano di merd*, sempre così. Quando decido di mettere da parte le mie paure mi trattano malissimo.

Alessandro Basciano, però, ha rischiato la squalifica nel momento in cui si è tolto il microfono. Sophie stava parlando con Soleil sul divano quando arriva lui e le chiede se possono parlare. La regia lo riprende: “Devi indossare il microfono. Vuoi essere squalificato?“. Lui risponde: “Sì“. E dall’altra parte si sente: “Perfetto“.

Vedremo se il GF prenderà dei provvedimenti. Nel mentre, Sophie poco tempo fa aveva parlato del rapporto con Alessandro…