1 Alessandro Basciano sente puzza di piedi

Alessandro Basciano ormai è nella casa del Grande Fratello Vip da qualche tempo e si è avvicinato in particolar modo a due ragazze. La prima è Soleil e la seconda è Sophie. Di recente ha sviluppato più interesse verso la Codegoni, ma ha detto ciò che pensava anche alla Sorge: “Tu sei una persona innamorate e poi se ti va di giocare giochi. Io non ho nessuno fuori, non gioco, però… Non gioco, ti giuro. Perché se mi piace una persona mi piace. Sei sveglia, sei furba… Ma secondo te tu non mi piaci? In generale sei una persona che sa parlare, se sveglia, sei forte, capito? Normale“.

In questi ultimi giorni, però, sembrerebbe che il gieffino abbia rivelato dettagli poco gradevoli sulla situazione della stanza in cui dorme. Questa, infatti, è condivisa con altri coinquilini che dormono insieme in un solo letto. Come riporta anche il sito MondoTV24 ha affermato: “Non si lava e le puzzano i piedi“. All’inizio sospettava anche di Giacomo Urtis, ma poi il dito è ricaduto proprio su Soleil. Ha anche aggiunto di non riuscire quasi a dormire per l’odore molto forte. Se sia vero oppure no non lo possiamo dire.

Il web ha commentato la vicenda e ha espresso, come sempre, le proprie opinioni. Secondo alcuni, infatti, questo commento sarebbe nato dopo che lui si è dichiarato a Soleil e lei lo ha in qualche modo respinto. Pensano, perciò, che ci sia rimasto male e abbia voluto vendicarsi in questo modo. Ovviamente si tratta soltanto di supposizioni da parte degli utenti di Twitter, quindi va tutto preso con le pinze. Fatto sta che al momento Alessandro Basciano sembra più preso da Sophie Codegoni. A qualcuno, però, questo non va giù. O almeno così la pensa l’ex volto di Uomini e Donne in seguito ai recenti sviluppi.

