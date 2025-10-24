Lo chef e conduttore televisivo, padre di Alexandra e Arizona, parla per la prima volta di una situazione familiare delicata e finora sconosciuta

Leggo sul Web: «Alessandro Borghese non ha figli maschi. È padre di due figlie, Alexandra e Arizona, nate dal suo matrimonio con Wilma Oliverio, ex modella, esperta di televisione – con un passato da conduttrice – oggi imprenditrice: gestisce la AB Normal, società che promuove i programmi e le attività del marito». Scopro ora che Borghese, figlio di Barbara Bouchet, ha anche un altro figlio, un maschio, nato da una relazione precedente «di cui sono venuto a conoscenza più tardi» racconta lui stesso in un’intervista a Il Giorno. Dopo il successo di Celebrity Chef, sta girando la nuova stagione di Quattro Ristoranti. Dice nell’intervista: «Non è un segreto. Ha 19 anni. Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita. L’ho riconosciuto e sono tuttora un puntuale sostenitore. Non ho avuto modo di conoscerlo. L’ho visto solo su Internet. Se nessuno di noi due ha fatto la prima mossa? Ci sono dinamiche un po’ particolari in cui non posso entrare». Non posso giudicare, ma sarei divorato dalla curiosità di conoscere un figlio mio, vorrei abbracciarlo, recuperare il tempo perduto. Mi sembra di capire che lui partecipa al suo mantenimento, ma basta?

A cura di Roberto Alessi

