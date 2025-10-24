L’amatissimo attore sfoggia un nuovo look al naturale, ma un esperto hairstylist milanese nota qualcosa e gli lancia un invito

Non si sa se Ronn Moss abbia chiesto se in grigio stia meglio al pluripremiato dei parrucchieri da uomo e da donna di Milano Salvatore Mazzotta, (ultima incoronazione a Parigi nel corso di una manifestazione internazionale). Una cosa è certa: Ronn rimane carismatico anche con i suoi 73 anni e i capelli (che ci sono ancora ed è già tanto) del suo colore naturale. Magari il taglio non è perfetto, ma Salvatore, nel suo atelier davanti al Piccolo Teatro di Milano, lo aspetta a braccia aperte.

A cura di Roberto Alessi

Seguici su Instagram e X

Leggi anche: Kim Kardashian: “Ho avuto un aneurisma”, la rivelazione nel trailer di The Kardashians