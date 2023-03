NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Marzo 2023

La simpatica gag di Alessandro Cattelan e Lino Guanciale

Ieri sera su Rai 2 è andata in onda una nuova puntata di Stasera c’è Cattelan, l’amato programma di Alessandro Cattelan. Ospite in studio è stato Lino Guanciale, uno degli attori più seguiti e noti del momento. Dopo una breve intervista, i due hanno proposto un divertente sketch che ha fatto sorridere non solo il pubblico da casa, ma anche il web. Con ironia infatti Cattelan e Guanciale hanno fatto sapere che a breve lavoreranno insieme in una fiction di Rai 2. Ma non solo. Alessandro ha rivelato anche la divertente trama della serie. Queste le parole del conduttore:

“Parla di un fantasma, un po’ come La porta rossa, alla ricerca di una casa da infestare, che viene aiutato da un agente immobiliare che è anch’egli un fantasma. È stato bello lavorarci, anche se faticoso”.

A quel punto è iniziata l’esilarante gag. Alessandro Cattelan e Lino Guanciale, vestiti da fantasmi, hanno iniziato a visitare diverse case, che tuttavia non hanno convinto il fantasma interpretato dall’attore. A un tratto i due si sono diretti verso la casa del Grande Fratello Vip, e proprio Cattelan ha affermato: “È una casa in condivisione dove ci sono coinquilini famosissimi. Pensi che qui ci hanno abitato Alberto De Pisis, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli. Poi, ci sono anche Nicole Murgia, Sarah Altobello, Edoardo Donnamaria”. A quel punto è arrivata la replica di Lino, che con ironia ha aggiunto: “Mi ha convinto, la prendo. È stato semplice, solo tre visite”.

Il divertente sketch di Cattelan e Guanciale ha fatto divertire il web e sui social non sono mancati commenti ironici.