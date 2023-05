NEWS

Andrea Sanna | 17 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Quanti chili ha perso Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone ha fatto ritorno in Italia (e in TV) dopo l’abbandono a L’Isola dei Famosi, reality a cui ha preso parte con il fidanzato Simone Antolini. Quest’ultimo è stato costretto al ritiro e lui, per amore, ha deciso di seguirlo.

Ieri mattina l’opinionista e giornalista è stato ospite di Mattino Cinque e in chiacchiera con Federica Panicucci ha svelato quanti chili ha perso durante la permanenza in Honduras.

Nel salotto mattutino di Canale 5, Federica Panicucci l’ha subito salutato, dandogli il bentornato: “Devo dirti che ti trovo dimagrito e abbronzato dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi”. L’ex protagonista dopo aver sorriso ha spiegato quanto è dimagrito grazie proprio al programma: “12 kg, l’Isola in questo è utilissima“, ha commentato con tono scherzoso.

Come sta Simone Antolini

Come detto in precedenza Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato l’Isola dei Famosi. Il giovane studente ha avuto dei problemi di salute che gli hanno impedito di proseguire il suo percorso. Alessandro non ha dubitato nemmeno per un secondo e ha deciso di seguirlo.

Proprio a riguardo, nel corso dell’appuntamento di ieri Alessandro Cecchi Paone è tornato sull’accaduto, dopo averne già parlato in puntata lunedì a L’Isola dei Famosi. Il giornalista ha spiegato non solo di stare bene, ma ha aggiornato sulle attuali condizioni di salute della sua dolce metà. La conduttrice, infatti, ci ha tenuto a sapere come vadano oggi le cose per Simone Antolini. Cecchi Paone ha prontamente informato: “Quasi del tutto rimesso, è stato curato molto bene, si sta riprendendo, vi saluta tutti”.

Pare quindi che dopo la preoccupazione iniziale tutto si sia risolto nel migliore dei modi, come rivelato da Alessandro Cecchi Paone a Mattino 5. Simone Antolini sta molto meglio per fortuna.

