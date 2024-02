Chi è Alessandro Rosa di Cash or Trash? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 20 Febbraio 2024

Chi è

Lo vediamo spesso sul Nove nella trasmissione Cash or Trash, ma chi è Alessandro Rosa? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul noto esperto d’arte: dall’età alla vita privata, dove seguirlo su Instagram e social e il suo ruolo nel programma condotto da Paolo Conticini.

Alessandro Rosa età e biografia

Partiamo dalla biografia. Quanti anni ha Alessandro Rosa di Cash or Trash? Non sappiamo qual è la sua data di nascita completa e il suo segno zodiacale, ma possiamo dirvi che ha 61 anni di età ed è nato a Pordenone.

Per quanto riguarda la sua formazione scolastica, sappiamo che ha frequentato il Liceo Classico in città, poi ha conseguito la laurea in Architettura a Venezia. L’amore per le arti figurative ha avuto la meglio e in questo si è concentrato nella sua carriera, come vedremo.

Vita privata

Capitolo vita privata. Il padre Giuseppe, scrittore ed appassionato d’arte, ha trasferito ad Alessandro Rosa di Cash or Trash l’amore per le arti decorative, tanto che grazie a lui ha trovato il suo primo lavoro.

Alessandro Rosa è sposato? Per quanto riguarda moglie e figli cosa sappiamo? Purtroppo oggi non abbiamo informazioni circa il suo mondo lontano dai riflettori. Il consulente di Arte Moderna e Contemporenea è molto riservato e ci tiene alla sua privacy.

Dove vive Alessandro Rosa? A seguito di una vita spesa principalmente a Milano, oggi risiede in Friuli dove svolge l’attività di art consulting, come annunciato a Il Gazzettino.

Dove seguire Alessandro Rosa: Instagram e social

Purtroppo non siamo riusciti a trovare gli account ufficiali, da Instagram a Facebook, di Alessandro Rosa di Cash or Trash. Ma non appena riusciremo a sapere qualcosa in più a riguardo non esiteremo a informarvi.

Carriera

Ma che lavoro fa Alessandro Rosa di Cash or Trash e cosa sappiamo della sua carriera?

Grazie a suo padre si è appassionato d’arte e si è ritrovato a lavorare nei primi anni ’80 in un negozio di arti decorative della città lagunare, in Campo Santo Stefano. Poi crescendo si è formato pian piano.

Come detto Alessandro è figlio di collezionisti è un esperto di arte moderta, antiquariato e design. Per tanti anni è stato consulente di Arte Moderna e Contemporanea e banditore per una casa d’aste molto nota.

E oggi? Da qualche anno Rosa si occupa di art consulting.

Alessandro Rosa a Cash or Trash

Sul Nove Alessandro Rosa affianca Paolo Conticini nella trasmissione Cash or Trash. Lui ancora una volta ha il compito di esperto valutatore.

Nel programma presente anche il gruppo di mercanti formato da: Ada Egidio, Giano Del Bufalo (fratello dell’attrice Diana Del Bufalo), Giovanni De Santis, Roberta Tagliavini e Stefano D’Onghia.