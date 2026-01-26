A sorpresa è arrivato l’annuncio che vede il ritorno al cinema con Bentornati al Sud del duo vincente formato da Alessandro Siani e Claudio Bisio

Alessandro Siani e Claudio Bisio tornano al cinema con Bentornati al Sud

A sorpresa Alessandro Siani e Claudio Bisio torneranno ai cinema. A distanza di anni da Benvenuti al Sud (era il 2010) e Benvenuti al Nord (2012), torneranno con un nuovo capitolo dal titolo Bentornati al Sud.

Ad annunciarlo ufficialmente al TG5 è stato Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa Film. Dunque dopo numerose indiscrezioni in questi anni, è arrivata la conferma.

È pur vero che Alessandro Siani a Fanpage.it, ai tempi delle indiscrezioni, aveva confidato che il pensiero e la volontà di realizzare un seguito c’era, lasciando così la palla ai produttori.

Le indiscrezioni sul nuovo film di Siani e Bisio

A seguito del grande successo, quindi, i due amatissimi attori Alessandro Siani e Claudio Bisio sono pronti a tornare al cinema. Stando a quanto emerso sarebbero già stati avviati i sopralluoghi a Castellabate, anche se data di uscita e cast al momento sono ancora top secret.

In ogni caso il duo vincente formato da Siani e Bisio regalerà di sicuro grandi risate al cinema e raccontare con leggerezza il nostro Paese, con un tocco di ironia, dopo l’enorme successo al box office con Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord.

Intanto cresce l’attesa tra i fan che non vedono l’ora di vedere dal vivo gli attori sul set. A Castellabate vedono con entusiasmo questa possibilità di poter accogliere un progetto e produzione cinematografica che promette già di essere un successo.

Alessandro Siani e Claudio Bisio sono carichi e presto, a quanto pare, li rivedremo recitare insieme ancora una volta. Bentornati al Sud non è ancora chiaro quando uscirà e si attendono ulteriori novità.

