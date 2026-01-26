In queste ore le Spice Girls si sono ritrovate per festeggiare il compleanno di Emma Bunton. Nei prossimi mesi intanto sarebbe prevista anche una reunion sul palco, per festeggiare i 30 anni di carriera.

Il ritorno delle Spice Girls

Nel corso del 2026 ricorrerà un anniversario speciale per le Spice Girls e per tutti i loro fan. Il prossimo luglio infatti la celebre band inglese, in voga negli anni ’90, festeggerà i 30 anni di carriera e di certo in molti si aspettano numerose sorprese. Già da mesi si parla di una possibile reunion per il gruppo e c’è chi spera in una nuova tournée. Solo qualche settimana fa ad accendere le speranze è stata Mel C. Nel corso di un’intervista a Good Morning America, la cantante ha parlato della possibilità di partire nuovamente in tour con le sue colleghe e amiche e in merito ha affermato:

“Siamo molto orgogliose della nostra eredità. Ci sono nuove generazioni di fan che adorano le Spice Girls. Mi piacerebbe tornare sul palco con le ragazze. Ne stiamo parlando, stiamo valutando le opportunità. Il punto è che ci teniamo troppo per fare qualcosa che non sia perfetto”.

In attesa di scoprire cosa succederà, solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha commosso tutti i fan delle Spice Girls. Victoria Beckham, Mel C e Geri Haliwell si sono infatti ritrovate per festeggiare il 50esimo compleanno di Emma Bunton. Proprio la Posh Spice ha condiviso sui suoi social uno scatto che la ritrae insieme alle amiche, che hanno trascorso la serata insieme all’insegna del divertimento. Grande assente alla festa è stata Mel B, che ha tuttavia condiviso un pensiero per Emma sui social.

Quando ci sarà la reunion delle Spice?

Lo scatto postato da Victoria ha naturalmente fatto il giro del web e in molti sui social stanno già parlando dell’eventualità di rivedere la band di nuovo insieme sul palco nei prossimi mesi. Ma quando potrebbe avvenire la tanto attesa reunion?

L’anniversario dei 30 anni di carriera cadrà il prossimo luglio e proprio in quei giorni le cinque artiste potrebbero stupire i fan con una serie di sorprese inedite. Non si esclude anche il ritorno sul palco, con una nuova possibile tourné.

Attualmente dai canali ufficiali delle Spice Girls tutto ancora tace. Nelle prossime settimane però potrebbero arrivare i primi annunci ufficiali, per celebrare questo importante traguardo.

