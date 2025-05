Per la festa niente candeline, ma doppio festeggiamento per Alessandro Siri: uno con gli amici e la mamma Tamara, a casa, e un altro con la compagna Tiziana, con un tavolo a due, vestiti interamente in rosa. Con la torta pure intonata!

Doppio compleanno di Alessandro Siri

Per il suo compleanno, Alessandro Siri, l’hair stylist («A Pisa è famoso come la torre», mi dicono i suoi amici per prenderlo in giro), era indeciso tra una cenetta romantica in un ristorante fuori porta, in mezzo al verde, o una cena a casa con tutti gli amici, compresi i collaboratori, cui è molto affezionato.

Così per non sbagliare ha fatto sia una cosa sia l’altra: «Prima a casa con i nostri amici», ci dice, «poi, il giorno dopo, a cena con Tiziana. Ma non abbiamo voluto fare le cose in grande, così ci siamo rimessi gli stessi abiti rosa che avevamo indossato a un matrimonio di un nostro amico, sulle note di La vie en rose di Edith Piaf, poi resa famosa più recentemente da Grace Jones.

Così ho avuto sia la compagnia delle persone che vedo ogni giorno e che amo profondamente, compresa mia madre, sia un momento romantico con Tiziana, che ha deciso di vivere la sua vita al mio fianco, e non è sempre facile avendo un impegno costante nel mio salone di parrucchiere, il Vetical 3D, ma ce la fa, mi fa sentire libero e mai solo. Con lei la vita è davvero in rosa».