A seguito della lite avvenuta poche ore fa tra Chiara Ferragni e l’inviato di Pomeriggio Cinque Michel Dessì, Myrta Merlino interviene sui social e prende le parti del giornalista.

Il post di Myrta Merlino

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Chiara Ferragni, che ha avuto una lite con Michel Dessì, inviato del programma di Myrta Merlino Pomeriggio Cinque. Tutto è iniziato quando l’imprenditrice digitale ha preso parte a un evento contro la violenza sulle donne promosso dal Codacons. Subito dopo la conferenza l’influencer, circondata da alcuni uomini della sicurezza, è stata intercettata dalle telecamere del programma di Canale 5, ma a quel punto è scoppiato il caos.

Il giornalista infatti ha provato a fare alcune domande alla Ferragni, inerenti alle sue società e ai suoi prossimi progetti. Chiara tuttavia ha deciso di non rispondere, facendo intendere di voler solamente parlare del delicato tema dell’evento. Quando però negli stretti corridoi del teatro ci sono stati degli spintoni, l’imprenditrice è intervenuta, avendo modo di chiarire con Dessì.

Nel corso della diretta di Pomeriggio Cinque nel frattempo Myrta Merlino ha commentato l’accaduto e ha preso ovviamente le parti del suo inviato. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Noi facciamo il nostro lavoro. Voi siete personaggi pubblici. Avete fatto della vostra vita privata, ve lo voglio dire cari Ferragnez, una serie TV. Avete raccontato in lungo e in largo. È abbastanza normale che tutti si interessino anche ai vostri fatti un po’ più privati, addirittura ne fate un business milionario”. Ma non è finita qui.

Successivamente la conduttrice è anche intervenuta sui social e con un post è scesa nuovamente in difesa di Michel Dessì, affermando: “Michel fa il suo lavoro: il giornalista. E lo fa anche con notevole garbo. Quindi forse bisognerebbe imparare a tenere a bada solerti assistenti e cagnacci”.

Chiara Ferragni nel mentre non ha ancora rotto il silenzio per commentare l’accaduto e non è chiaro se nelle prossime ore deciderà di dare la sua versione dei fatti.