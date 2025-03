A distanza di alcuni mesi dal brutto incidente che l’ha coinvolto, Belen Rodriguez ha pubblicato sui suoi social la prima foto di suo papà Gustavo. Ecco come sta.

La prima foto del papà di Belen Rodriguez

Domenica in famiglia per Belen Rodriguez. La conduttrice argentina ha trascorso una bella giornata con i suoi genitori Veronica e Gustavo, alcuni amici e i suoi figli, Santiago e Luna Marì. Insieme hanno pranzato in ristorante e vissuto così un momento in assoluta serenità, tra chiacchiere e quel pizzico di spensieratezza che non guasta mai.

Per Belen Rodriguez e la sua famiglia la fine del 2024 è stato davvero molto difficile. Il papà Gustavo infatti è stato coinvolto in un brutto incendio in un capannone di sua proprietà. Per un mese abbondante ha dovuto restare ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, nel reparto grandi ustionati.

C’è da dire che ancora oggi il papà di Belen Rodriguez non è guarito del tutto. Come si vede dalle storie pubblicate dalla presentatrice, infatti, si notano le mani di Gustavo fasciate. Però fortunatamente sembra stare meglio. È tornato a uscire e trascorrere del tempo con i suoi nipotini.

Così proprio ieri Belen Rodriguez ha voluto immortalare il momento e nelle sue storie Instagram ha postato un tenero scatto di suo padre insieme alla nipotina Luna Marì. Un abbraccio che racchiude finalmente un po’ di pace dopo la paura vissuta nei mesi scorsi a causa dell’incidente che l’ha visto protagonista. A condividere la foto anche la mamma di Belen. La signora Veronica ha ripreso il momento e ha scritto: “Luna e il nonno di nuovo come prima”.

La storia Instagram di Belen Rodriguez

Ci vorrà dunque pazienza e tempo affinché Gustavo Rodriguez guarisca del tutto, ma certamente ha già fatto parecchi passi avanti dopo quello che ha vissuto. E la sua famiglia non può che essere felice di vederlo così sorridente e sereno. Rinnoviamo gli auguri di pronta guarigione al papà di Belen Rodriguez.