Dopo il Festival di Sanremo, Marcella Bella ha messo in cassaforte un’altra bella soddisfazione. Il suo storico brano “Montagne verdi” è diventato l’inno del Bayern Monaco. Il video sui social è virale!

La canzone di Marcella Bella inno del Bayern Monaco

Calcio e musica, spesso e volentieri, si trovano. Lo abbiamo visto con Bresh, tifosissimo del Genoa alla quale ha dedicato “Guasto d’amore”, o l’immenso affetto riservato a Olly dai tifosi della Sampdoria dopo la vittoria del Festival di Sanremo. E proprio sulla kermesse canora ci soffermeremo e in particolare su Marcella Bella.

Quest’anno la nota cantante ha partecipato alla manifestazione con Pelle diamante, un brano che per quanto sia arrivato ultimo nella classifica finale sembra comunque piacere al pubblico. Ebbene la cantante ora si è tolta qualche soddisfazione. Non solo grazie a questa canzone. Ricordate “Montagne verdi”? È uno dei pezzi simbolo della carriera di Marcella Bella e, a quanto pare, deve avere colpito anche gli ascoltatori di musica oltre i confini nazionali.

All’Allianz Arena, nota anche come Fußball Arena München, i tifosi del Bayern Monaco hanno iniziato a intonare la canzone di Marcella Bella e, come potrete vedere sotto, c’è anche una parte tradotta in tedesco e un pezzetto in italiano. Qualche tifoso di calcio ha fatto notare che diversi club italiani hanno già adottato questa moda e di certo i bavaresi non sarebbero i primi a farlo.

C’è da dire però che il colpo d’occhio dello stadio dell’impianto calcistico, letteralmente sold out, che canta all’unisono Montagne verdi di Marcella Bella, fa davvero un certo effetto!

Proprio Marcella Bella, che aveva cantato Montagne verdi ad appena 20 anni sul palco del Festival di Sanremo nel 1972 (arrivando in finale come unica giovane), ha commentato la notizia a Il Corriere.it:

«Ero una sconosciuta, il giorno dopo la cantavano tutti. Domenico Modugno mi fece tanti complimenti. L’inno cantato dai tifosi del Bayern Monaco? Mi è venuta la pelle d’oca a vedere tutta quella gente intonare la mia canzone in tedesco. Sono fiera che sia stata scelta da una grandissima squadra. Dopo più di 50 anni ha trovato nuova vita», ha detto Marcella Bella.

È proprio vero: certi brani sono intramontabili!