Svelata la nuova data d’inizio di Temptation Island 8, non ci resta che attendere il debutto su Canale 5 e le numerose sorprese e colpi di scena che ci attenderanno. Alessia Marcuzzi, ospite a Verissimo, ha svelato qualcosa a tal proposito. È già balzato qualche piccolo spoiler di una coppia scoppiata a Temptation, a causa di un tradimento scoperto da una fidanzata.

Proprio la conduttrice ha accennato qualcosa, dando qualche piccolo spunto su ciò che è accaduto all’interno del villaggio:

Ha ammesso Alessia Marcuzzi, rivelando qualche piccolo dettaglio sul fatto che ha sconvolto non di poco gli equilibri del programma:

“Il video che ha visto la fidanzata in questione è stato mostrato nel pinnettu. Lei ha visto un video, ha visto il filmato che riguardava il fidanzato. Si tratta di un tradimento esplicito. È stato davvero un momento molto difficile. Per tutti, perché è stata una cosa spiazzante e davvero complicata, soprattutto per lei poverina. Probabilmente se lo immaginava o non so bene. Quando l’ha capito è stata proprio una botta. Falò immediato? Non posso dire altro e non più di questo”.