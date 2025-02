Dopo il ritorno di fiamma di qualche mese fa, nelle ultime ore Alessia Pascarella e Lino Giuliano hanno annunciato di essersi lasciati di nuovo. Ecco cosa è accaduto tra gli ex protagonisti di Temptation Island.

Alessia Pascarella e Lino Giuliano annunciano la rottura

Protagonisti dell’edizione estiva di Temptation Island 2024 sono stati Alessia Pascarella e Lino Giuliano. Il viaggio nei sentimenti della coppia, come in molti di certo ricorderanno, ha appassionato tutto il pubblico e ha vissuto diversi alti e bassi. Proprio al falò i due hanno deciso di dirsi addio e da quel momento hanno cercato di voltare pagina. A sorpresa però, lo scorso novembre, Alessia e Lino hanno annunciato il ritorno di fiamma, finendo al centro dell’attenzione mediatica. Le cose tuttavia di recente sono nuovamente precipitate e solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa di inaspettato.

Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, Giuliano ha rivelato che lui e Alessia si sono lasciati di nuovo. Parlando delle ragioni che hanno portato alla nuova rottura, Lino ha dichiarato: “Ci siamo allontanati un po’. Lei è felice e io altrettanto. È finita l’ora di fare guerre, la vittoria di certe persone era questa e alla fine si è fatta influenzare dai commenti negativi. Ma il problema più grande è stato tra di noi: non c’era più stima reciproca e quando manca quella diventa tutto stancante. E poi quando è con le amiche si dimentica di me, ma quando è sola mi cerca. Questa è la cosa più noiosa. Va bene così, ognuno per la sua strada”.

Ma non è finita qui. Replicando a chi si scaglia contro di lui, prendendo le difese di Alessia Pascarella, Lino Giuliano aggiunge: “Io penso che in una coppia, se si sceglie di tornare insieme, nessuno è vittima e nessuno è carnefice. I problemi si affrontano insieme e ci si dà forza a vicenda. In questa storia non c’è né una vittima né un carnefice, ognuno ha fatto i suoi sbagli”.

Poco dopo come se non bastasse a parlare è stata anche Alessia.

Le dichiarazioni di Alessia

Dopo l’intervento di Lino, a rompere il silenzio è stata anche Alessia Pascarella. Spiegando perché fino a questo momento non ha mai parlato di come mai lei e Giuliano si sono lasciati, l’ex volto di Temptation Island ha affermato:

“Se non ho condiviso niente sui social o non ho dato spiegazioni è perché ho imparato la lezione dell’anno scorso. Quando, presa dalla rabbia, ho detto cose che oggi mi porto ancora dietro. Da parte mia ci sarà solo silenzio. E se qualcun altro vuole parlare, almeno sia sincero e non inventi cose”.

E ancora Alessia Pascarella termina il suo post aggiungendo: “Oggi le cose stanno così, domani chissà. I motivi? Li conosciamo solo noi. Ma se devo vedere che qualcuno cerca di far passare un’altra versione, allora no, non ci sto”.

Termina dunque la relazione tra Alessia e Lino. Che stavolta tra i due sia davvero finita per sempre?