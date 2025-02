Gli inquilini del Grande Fratello lasciano la casa per una giornata speciale: ecco il comunicato degli autori

Nuova sorpresa per gli inquilini del Grande Fratello. I concorrenti infatti oggi hanno lasciato la casa per vivere una giornata speciale. Arriva il comunicato ufficiale della produzione.

Gli inquilini lasciano la casa del Grande Fratello

Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello. Ieri sera, nel corso della nuova diretta del reality show, Alfonso Signorini ha finalmente annunciato la data dell’ultima puntata, che andrà in onda su Canale 5 lunedì 31 marzo. Proprio in quella occasione dunque scopriremo chi sarà a vincere il programma e di certo non mancheranno le emozioni. Attualmente sono due i finalisti eletti: Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Il cerchio nel mentre inizia a stringersi e solo ieri a lasciare la casa è stata Amanda Lecciso, definitivamente eliminata dal gioco.

Oggi intanto per gli inquilini è arrivata una gradita sorpresa. I concorrenti infatti, fatta eccezione degli ultimi tre arrivati (Maria Teresa, Federico e Mattia), hanno lasciato la casa del Grande Fratello per vivere una giornata speciale. A rivelarlo sono stati gli autori con un comunicato postato sui social. Questo quanto si legge nella nota:

“A sorpresa Grande Fratello concede ai suoi ‘inquilini’ un’altra giornata particolare. Nella Casa, per qualche ora, resteranno gli ultimi tre concorrenti entrati: Maria Teresa, Federico e Mattia”.

Già nelle settimane precedenti gli inquilini avevano avuto la possibilità di lasciare per qualche ora la casa del Grande Fratello per godersi una giornata di relax. Ma quali emozioni attendono oggi i concorrenti? Lo scopriremo a breve. Il gruppo nel mentre si sta preparando alla finale di questa lunga edizione, che ricordiamo si svolgerà il prossimo 31 marzo. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate e chi arriverà all’ultima puntata? Ma soprattutto, chi dovrà lasciare la casa a un passo dalla fine? Lunedì, nel corso della prossima diretta, ci sarà una nuova eliminazione e a breve scopriremo anche chi sarà il terzo finalista che si unirà a Lorenzo e a Jessica.