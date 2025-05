Durante la finale di Amici 24 abbiamo visto Roberto Bolle fare una proposta di lavoro ad Alessia. Ecco che cos’è successo e che cosa farà con il professionista.

Alessia lavorerà con Roberto Bolle

La seconda manche della finale di Amici 24 si è svolta parallelamente per i concorrenti di ballo e quelli di canto. Trigno ha sfidato Antonia mentre Alessia ha sfidato Daniele e tutti loro hanno ricevuto delle proposte di lavoro per il futuro.

I primi a scoprire che cosa riserva loro la vita dopo la fina del reality sono stati i danzatori. Per Daniele hanno riservato un lavoro in una compagnia teatrale e un posto in una famosa scuola di danza a New York per un anno intero. Poi è stato il turno della ballerina di latino americano, la quale ha visto comparire sullo schermo Roberto Bolle:

“Ti voglio invitare alla serata finale di On Dance che si terrà i primi di settembre presso l’Arco della Pace a Milano”.

In un secondo momento Maria De Filippi le ha anche proposto di tornare come professionista in una delle prossime edizione. Alessia ha accettato e molto probabilmente la rivedremo in futuro.

Siamo certi che entrambi i concorrenti di Amici 24, Daniele e Alessia, saranno molto felici delle offerte ricevute. Adesso non ci resta che capire chi vincerà la puntata finale del Serale del programma. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.