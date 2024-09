Andiamo a conoscere meglio Martina De Ioannon, che già abbiamo imparato a conoscere a Temptation Island nel 2024. Nello stesso anno la vediamo anche come tronista a Uomini e Donne. Tutto sull’età, l’altezza e il profilo Instagram.

Martina De Ioannon età, altezza e biografia

Chi è e quanti anni ha Martina De Ioannon, nuova tronista a Uomini e Donne 2024/2025? Non abbiamo a disposizione la data di nascita completa ma sappiamo che nasce nel 1998, di conseguenza la sua età è di 26 anni. Non ci sono informazioni su altezza e peso.

Per quanto riguarda la famiglia dice di essere legata al padre e alla madre, si confronta molto con entrambi ma alla fine l’amore vince su tutto. Non ha sorelle ma ha tre fratelli:

“Riccardo ha 14 anni ed è la mia vita. Con gli altri due, Francesco e Marco, ci siamo picchiati in tutti i modi da piccoli. Oggi non potrei vivere senza di loro. Mi ritengo una ragazza fortunata perché la mia famiglia è unita”.

Che lavoro fa Martina De Ioannon? Lavora nel ristorante della sua famiglia da diversi anni. La tronista a origini romane. Ecco quindi chi è e che lavoro fa il padre di Martina. Dove abita? Oggi vive sempre a Roma.

Andiamo a vedere, ora, chi è il fidanzato di Martina e altre news sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Martina De Ioannon, tronista a Uomini e Donne nel 2024, dal punto di vista sentimentale sappiamo che è stata fidanzata per 10 mesi con Raul Dumitras. Anche se la loro storia risale a qualche anno prima, in quanto si erano lasciati a causa della gelosia di lui.

Che lavoro fa Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina? Lui stesso ha affermato in passato di fare l’imprenditore.

Dopo Temptation Island, però, decidono di lasciarsi e Martina ha un flit con il tentatore Carlo Marini. Questa frequentazione non dura molto e per tale ragione oggi è single. Partecipa al dating show di Maria De Filippi con la speranza di trovare un fidanzato.

Dove seguire Martina De Ioannon: Instagram e social

Dove seguire Martina De Ioannon durante la sua esperienza a Uomini e Donne? Non sembra avere una pagina Facebook o un account su Twitter.

tuttavia risulta molto attiva su TikTok e anche su Instagram. In entrambi i social pubblica foto e video in cui mostra degli assaggi della sua vita privata.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera Martina De Ioannon muove i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie a Tamptation Island 2024.

Nello stesso anno viene scelta da Maria De Filippi come nuova tronista di Uomini e Donne. Tuttavia il suo attuale lavoro è quello di aiutare il padre e la madre nel ristorante di famiglia.

Si tratta di un locale molto conosciuto all’interno del quale sono andati a mangiare anche personalità dello spettacolo come Ilary Blasi e Totti.

Temptation Island

Martina De Ioannon nell’estate del 2024 prende parte a Temptation Island insieme all’ormai ex fidanzato Raul Dumitras. I due cercano di risolvere i loro problemi ma alla fine Martina si avvicina al tentatore Carlo Marini.

Durante il falò di confronto la fidanzata decide di uscire da sola dal reality perché non si sente più innamorata di Raul.

Martina e Carlo si cominciano a frequentare fuori dalla trasmissione, ma anche in questo caso il flirt naufraga nel giro di poco tempo.

Andiamo adesso a capire meglio il motivo per il quale Martina De Ioannon ha deciso di salire sul Trono di Uomini e Donne.

Martina De Ioannon a Uomini e Donne

Martina De Ioannon viene annunciata come tronista di Uomini e Donne 2024/2025 nel mese di settembre tramite un video presentazione che è disponibile su WittyTV. Prima di tutto parla dell’esperienza a Temptation Island e alla fine di ciò che cerca in un uomo:

“Quando mi innamoro do tutta me stessa. Ho 26 anni e non cerco una storiella. L’uomo che vorrei accanto mi deve corteggiare, mi auguro di trovare che condivida la mia stessa visione della vita, che mi faccia perdere il controllo e mi faccia provare quel brividino”.

In seguito Martina De Ioannon, continuando la sua presentazione per i futuri corteggiatori a Uomini e Donne, ha parlato di se stessa e del suo carattere:

“Ho un carattere forte e deciso ma ho anche io le mie debolezze. Non sono timida, sono spigliata e quando sto insieme agli altri mi piace ridere e scherzare. A primo impatto sembro altezzosa, ma mi piaccio e me ne frego del giudizio degli altri”.

Passiamo, ora, ai tronisti che vedremo a Uomini e Donne.

Il percorso di Martina De Ioannon a Uomini e Donne

Il percorso di Martina De Ioannon a Uomini e Donne ha inizio nel mese di settembre 2024 anche se non si conosce ancora il giorno esatto. Ovviamente vi terremo informati su tutti i suoi corteggiatori e la sua futura scelta.

