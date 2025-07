Alessio è tornato a sorpresa a Temptation Island dopo il rifiuto al falò di confronto con Sonia M. e ha chiesto di poter incontrare la fidanzata. Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Alessio chiede scusa e torna nel villaggio per parlare con Sonia M.

Nella puntata di Temptation Island in onda questa sera, uno dei momenti più attesi ha avuto per protagonista Alessio, che dopo aver lasciato il villaggio la scorsa settimana, ha fatto il suo inaspettato ritorno davanti a Filippo Bisciglia. Un colpo di scena che ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori.

Come ricorderete, nella puntata precedente Alessio aveva rifiutato il falò di confronto richiesto dalla fidanzata Sonia M, scelta che lo aveva costretto ad abbandonare il programma. Sonia, invece, è rimasta all’interno del villaggio su espressa richiesta delle fidanzate

Durante l’incontro con Filippo, Alessio ha chiesto di poter parlare con Sonia, spiegando le motivazioni del suo comportamento:

“Non sono venuto semplicemente perché ero emotivamente preso e preferivo avere con lei un confronto a mente fredda. Solo questo è il motivo per cui non mi sono presentato e chiedo scusa a tutti quanti voi e a lei. Ero scosso, non me l’aspettavo, stavo male, ho sofferto molto perché questa era per me un’opportunità veramente importante ed è andata persa.“

Il giovane ha poi espresso il desiderio di rivedere Sonia, sottolineando:

“Ho bisogno di un confronto con lei per sentire e vederla negli occhi.“

Filippo ha quindi raggiunto Sonia nel villaggio, informandola della richiesta di Alessio. Tuttavia, è stata proprio lei a rifiutare, per il momento, di affrontare il confronto. Tornato in spiaggia, Bisciglia ha riferito ad Alessio la decisione di Sonia e il fatto che non ha mai abbandonato il villaggio.

La reazione di Alessio al falò di Temptation Island davanti a Filippo è stata composta, a differenza della scorsa puntata:

“Lo rispetto, è giusto così. Anzi, da una parte mi fa piacere, perché la riflessione per me è importante e se è importante anche per lei è qualcosa che mi fa ben sperare per il futuro.“

Un nuovo capitolo si apre dunque per Alessio e Sonia M. a Temptation Island, con i sentimenti ancora in bilico e tante domande in attesa di risposta.