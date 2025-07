A Temptation Island stasera Sonia M ha chiesto il falò di confronto anticipato. Alla richiesta Alessio si è disperato. Ma qual è stata la sua decisione? Lui ha lasciato il villaggio mentre lei a sorpresa è rimasta e non era mai successo!

Sonia M chiede il falò a Temptation Island

Stasera durante la prima puntata di Temptation Island è successo davvero di tutto, persino la richiesta del falò di confronto dopo appena 48 ore! Sonia M ha avuto modo di vedere le prime ore del suo fidanzato Alessio nel villaggio, il modo di approcciarsi alle single e non solo. Alessio dalla sua non ci è andato tanto per il sottile e in un confessionale ha ammesso di non sapere cosa prova per la sua compagna. Parole dure e fortissime.

Una situazione che ha gettato nello sconforto Sonia M, che dopo una riflessione attenta e tutti i video visti con i vari atteggiamenti di Alessio, ha chiesto il falò di confronto immediato dopo appena due giorni. Determinata e un po’ agitata, la fidanzata ha raggiunto la spiaggia per poi ripercorrere brevemente il loro rapporto di 8 anni.

Comunicata la decisione, Sonia M ha abbracciato tutte le sue compagne che seppur dalla sua parte avrebbero voluto averla ancora con lei. Successivamente lei ha raggiunto la spiaggia per fare quattro chiacchiere con Filippo Bisciglia.

La reazione furiosa di Alessio

Ma Alessio cosa ha deciso di fare? Ha o no accettato il falò di confronto a Temptation Island? Il conduttore ha interrotto un momento spensierato nel villaggio dei fidanzati, per poi annunciare ad Alessio che si tratta di lui: “Sonia ti sta aspettando giù”.

Alle parole di Filippo, Alessio è andato in crisi e si è detto fin da subito contrariato di andare al falò in così poco tempo. A un certo punto è scoppiato in lacrime e ha iniziato a sfogarsi come una furia, mentre Antonio cercava di farlo ragionare. Sfruttare questa occasione per lui è un peccato e per questo si è detto deciso a non accettare.

Sonia M ha detto però di essere categorica: se lui non si presenta, lei se ne va e non si tratta di un capriccio. Alessio ha ringraziato Filippo, che stima, ma non vuole cedere.

Così come Sonia anche Alessio però avrebbe dovuto abbandonare Temptation Island, anche se ha deciso di non presentarsi. “Un gran vigliacco. Ha dato valore a una situazione di gioco piuttosto che a otto anni di relazione. Non ha avuto il coraggio di dirmi in faccia quanto sentito nel video. Immaturo e infantile. Io sono ferita. Lui pensa di scappare, ma la realtà va affrontata, dato che vive da me e abbiamo un lavoro insieme”, ha detto lei.

Andando contro il regolamento le compagne di viaggio hanno chiesto a Sonia M di tornare nel villaggio e lei ha accettato di tornare a Temptation Island seppur determinata a non volerne più sapere di Alessio.