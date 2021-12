Lulù Selassié è la preferita del pubblico

Serata intesa quella di stasera al Grande Fratello Vip 6. Protagonisti della diretta sono stati nuovamente Alex Belli e Soleil Sorge, che hanno avuto un ennesimo acceso confronto. Nel mentre Lulù Selassié è risultata la favorita di questa puntata, tuttavia stavolta il televoto non era eliminatorio. Come sappiamo a finire in nomination oltre alla Principessa erano stati Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Valeria Marini con Giacomo Urtis, Biagio D’Anelli, Carmen Russo e Gianmaria Antinolfi.

A scamparla tuttavia è stato proprio Lulù, che risulta essere anche immune per le prossime nomination. Ma non solo. La Selassié ha dovuto decidere chi rimandare in sfida tra i suoi compagni e la sua scelta è ricaduta su Biagio D’Anelli. Ma quali sono state le percentuali di questa puntata? Andiamo a scoprirle insieme.

Il pubblico in questi giorni ha votato senza sosta, e questi sono stati i risultati. Lulù Selassié è risultata essere la preferita del GF Vip 6 con il 26% dei voti. A seguire troviamo Miriana Trevisan, col 18% dei voti, Gianmaria Antinolfi, col 17% dei voti, Manuel Bortuzzo, col 16% dei voti, Carmen Russo, con il 9% dei voti, Giacomo Urtis con Valeria Marini, con l’8% dei voti, e Biagio D’Anelli, col 6% dei voti.

Lulù dunque l’ha scampata. Ma chi finirà stasera in nomination con Biagio? Non resta che attendere per scoprirlo.

