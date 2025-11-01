Lieta notizia a Verissimo da parte di Alex Belli e Delia Duran. La coppia ha annunciato che presto diventeranno genitori. “Sono incinta”, ha detto lei in studio da Silvia Toffanin.

Alex Belli e Delia Duran saranno genitori

Non solo le parole di Rosario Guglielmi, questo pomeriggio a Verissimo ampio spazio anche ad Alex Belli e Delia Duran. La coppia sempre molto discussa, è arrivata in trasmissione di Silvia Toffanin per fare un annuncio molto importante. Già si vociferava da alcune settimane, ma la certezza è arrivata solo oggi.

Alex Belli e Delia Duran, infatti, saranno presto genitori del loro primo figlio e nel programma di Canale 5 hanno raccontato le loro emozioni. Presa subito la parola la modella e attrice ha confidato: “È un’emozione fortissima sapere che finalmente sono incinta. Siamo al quarto mese. Dopo cinque anni di tentativi ce l’abbiamo fatta. Pensavamo di non riuscire a concepirlo naturalmente”.

Alex Belli ha confermato che è stato a lungo cercato, aggiungendo che nella loro vita ci sono stati tanti accadimenti.

Peraltro loro hanno scoperto della gravidanza mentre erano in vacanza, ma hanno fatto più test per esserne certi e non illudersi. “Che emozioni provo oggi? Emozione fortissima, è una gioia immensa. È un dono di Dio”, ha detto Delia Duran.

In seguito sono state mostrate le prime immagini in cui Alex Belli e Delia Duran hanno scoperto di aspettare un bambino e la grande gioia provata.

“Quando ho sentito il battito penso che sia stato il momento più emozionante. No, non sappiamo se è ancora maschietto o femminuccia. Le nostre mamme e i nostri amici pensavano fosse uno scherzo e abbiamo dovuto mandare la prima ecografia. È capitato nel momento perfetto”, ha detto Alex Belli.

Poco dopo la sorpresa di un video messaggio da parte dei loro amici, Mirko Gancitano e Guenda Goria, che hanno speso parole al miele: “Sarete dei genitori meravigliosi. Vi amiamo”.

Dunque davvero una bella notizia per Alex Belli e Delia Duran, a cui facciamo i nostri migliori auguri!

