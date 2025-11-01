Oggi a Verissimo Rosario Guglielmi ha risposto alle parole di Lucia Ilardo che, la scorsa settimana, ha rivelato di essere ancora innamorata di lui. Il volto di Temptation Island ha svelato se è ancora innamorato della sua ex e le sue parole non le faranno affatto piacere.

Rosario Guglielmi chiude con l’ex Lucia

La scorsa settimana a Verissimo è stata ospite Lucia Ilardo che ha affermato di essere ancora innamorata del suo ex Rosario Guglielmi. Con lui ha preso parte all’ultima edizione di Temptation Island.

Terminato il programma però sono iniziati i problemi che li hanno allontanati, nonostante i tira e molla estivi. Ciò ha spinto poi lui ad accettare il trono di Uomini e Donne. Momento durato il tempo di entrare in studio. Rosario Guglielmi infatti è stato smascherato da Lucia Ilardo, la quale ha confidato che pochi giorni prima avevano trascorso la notte insieme.

A Verissimo Lucia ha affermato di essere ancora innamorata di lui, dalla sua Rosario Guglielmi pare non volerne sapere. Ma è cambiato qualcosa dopo l’intervento di lei? Oggi in trasmissione da Silvia Toffanin, Rosario ha rivelato:

“Sì, è vero. È venuta sotto casa mia. Fa dei gesti di persona che prova a recuperare. Non sono questi i gesti che mi aspetto e non sono queste le cose. Io guardo altro. Quello che fa non serve e avrebbe dovuto farlo quando si stava insieme. Non sento più quelle sensazioni”.

Successivamente Rosario Guglielmi ha affermato che la ferita più grande in realtà è arrivata dopo Temptation Island, poiché quello che inizialmente era uno scherzo poi non si è rivelato tale. Riguardo alle “debolezze” avute da Lucia avvicinandosi ad alcuni tentatori.

“Io ho tolto il microfono quel giorno della telefonata. Con Andrea cosa ci siamo detti? Mi ha detto che è vero che si sono visti a Siena. Gli ho chiesto se c’era stato altro oltre il caffè e lui mi ha risposto dicendo di non poterlo dire. No, lei non credo me l’avrebbe detto dato che ha fatto tutto per negarlo. Già nasconderlo in sé è sbagliato. Ha ammesso anche di Salvatore. Queste cose mi hanno fatto perdere la fiducia”.

“Non sono innamorato”, ha detto Rosario a Verissimo

Rosario Guglielmi ha affermato di aver vissuto due anni di relazione e in realtà era lei che non voleva convivere dopo Temptation Island e ha iniziato a sentire i ragazzi e tutto il resto.

Dalla sua Rosario ha fatto sapere che per due giorni ha avuto un avvicinamento con una ragazza, ma non c’è stato niente di che. Ma c’erano altre persone: “Questo ha fatto arrabbiare Lucia, ha pure scritto a lei”.

In seguito a Napoli si sono riavvicinati ed è capitato anche pochi giorni prima del Trono: “A me lei è sempre piaciuta lei. L’ho sempre amata. Vero è che quanto successo è stato discordante. Per me era una cosa che iniziava e terminava lì. Avevamo capito che era finita. Il suo pigiama poi l’ha ripreso, non me l’ha lasciato”.

Poi Rosario ha affermato riguardo il trono e quanto successo a Uomini e Donne: “Non mi sarei mai aspettato che dicesse questa cosa in TV. Mi sono vergognato, però devi anche essere anche pronto a mettere un punto sul passato. Io sono andato lì, non sono stato chiarissimo con lei. Mi sono arrabbiato dopo, sì. Ma con lei è stata una parentesi. Doveva permettermi e lasciarmi libero”.

A Verissimo Rosario ha detto che è vero che lei le sta tentando tutte: “Io la ascolto quando dice certe cose, ma poi basta. Lei vuole essere nella mia. Io non sono innamorato di lei. Questo non è amore.

È stata una bella storia. Ma l’amore non ti fa fare queste cose e non è questo. C’è affetto sicuramente. Seconda possibilità? Non c’è. Vorrebbe dire perdonare, ma io non riesco a superarle queste cose. Io sono molto arrabbiato. Quindi per me non c’è una seconda possibilità”.

Dunque ora come ora Rosario Guglielmi ha chiuso le porte a un ipotetico ritorno di fiamma con Lucia Ilardo. Come la prenderà lei?

